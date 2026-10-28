Австралия връща две изгубени културни реликви на Китай

На 28 октомври Държавното управление за културните реликви на Китай прие в Националната галерия на Австралия две върнати културни реликви. Предметите представляват глави от статуи – на граждански и военен служител от мавзолеите „Йончан" и „Йоню". И двата мавзолея са част от императорските гробници от епохата на династия Сун в Китай.

Двата мавзолея се намират в окръг Гуни, провинция Хънан, където се съхранява най-мащабната и сравнително добре запазена група каменни резби от императорските гробници на династия Сун. Двете глави от статуи са представителни реликви на характерната за династия Сун каменна резба.