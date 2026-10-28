ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

НаВремеЗаМен свързва личните истории и дигиталните...

Времето София 11° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23821079 www.24chasa.bg

Австралия връща две изгубени културни реликви на Китай

КМГ

1228
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимка: Китайска медийна група

На 28 октомври Държавното управление за културните реликви на Китай прие в Националната галерия на Австралия две върнати културни реликви. Предметите представляват глави от статуи – на граждански и военен служител от мавзолеите „Йончан" и „Йоню". И двата мавзолея са част от императорските гробници от епохата на династия Сун в Китай.

Двата мавзолея се намират в окръг Гуни, провинция Хънан, където се съхранява най-мащабната и сравнително добре запазена група каменни резби от императорските гробници на династия Сун. Двете глави от статуи са представителни реликви на характерната за династия Сун каменна резба.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Култура

Последно от

Здраве

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Вижте дроновете на Българската армия в действие специално за "24 часа"