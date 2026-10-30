Колко струва да си ангел на „Виктория Сикрет"?

Хиляди долара за една процедура, скъпа козметика и постоянни тренировки превръщат тялото в професионална инвестиция

Крила се изработват по четири месеца, конструкции минават през автомобилни сервизи, а най-скъпото шоу поглъща 20 млн. долара

Няколко минути на подиума, месеци подготовка и хиляди долари за поддръжка на външния вид. Зад привидно естествената красота на ангелите на „Виктория Сикрет" стои цяла индустрия, в която лицето и тялото са професионален капитал, а времето се превръща в един от най-скъпите противници.

Последното ревю на марката на 18 октомври в Лос Анджелис събра няколко поколения супермодели. Адриана Лима, на 45 години, направи своето 21-во участие, а връстничката ѝ Алесандра Амброзио – 20-ото. До тях застанаха Кандис Суейнпоул, Ирина Шейк, Джиджи и Бела Хадид, както и новите лица на марката. Общото между тях не е една и съща възраст или фигура, а професионална подготовка, която не приключва със слизането от подиума.

Но колко струва тя? Моделките рядко разкриват личните си бюджети, но интервюта с техните козметични специалисти, публични цени на процедури и признания за ежедневните им режими позволяват да се направи ориентировъчна сметка. Един от най-показателните примери е Адриана Лима. Преди последното шоу тя се доверява на известната специалистка Мими Лузон, която работи върху сиянието и стягането на кожата, особено около челюстта и шията. В арсенала на Лузон са радиочестотната технология Oligio и ултразвуковата Sofwave. Последната може да струва между 2000 и 3500 долара за процедура на цялото лице в американски клиники. При Oligio цените варират значително според държавата и използваната апаратура. Лузон не уточнява коя от тези технологии е приложила конкретно на Лима. Ако в рамките на една година се предвидят една високотехнологична процедура, шест професионални терапии за лице за 300 долара и козметика за 150 долара месечно, сметката достига приблизително 5600–7100 долара. Това е примерен бюджет за поддръжка от подобен клас, а не доказан личен разход на Лима. В него не влизат тренировките, гримът, фризьорските услуги и евентуалните допълнителни процедури.

При Алесандра Амброзио подходът преди ревюто е различен. Мими Лузон избира щадяща хидратация и успокояване на кожата, вместо агресивна намеса непосредствено преди излизането на сцената. Ако подобна професионална грижа се извършва ежемесечно, при условна цена от 200–400 долара на посещение, годишният бюджет би бил 2400–4800 долара само за процедурите. Прибавени към козметика за още 100–200 долара месечно, те формират ориентировъчна сметка от 3600 до 7200 долара.

При Кандис Суейнпоул инвестицията е по-дългосрочна. В интервю за PORTER през август 38-годишният модел разкрива, че използва ретинол няколко вечери седмично, редовно се подлага на микродермабразио, посещава козметик и веднъж годишно прави лазерна процедура за стимулиране на колагена. Точните цени не са обявени. Ако приемем шест терапии за лице по 200 долара, годишна лазерна процедура за 1000–2500 долара и козметика за 100 долара месечно, поддръжката би струвала приблизително 3400–4900 долара годишно. При по-чести посещения и по-скъп лазер сметката може да бъде значително по-висока. Но не всички лица на шоуто разчитат на едни и същи процедури. Елза Хоск, Жасмин Тукс, Джоан Смолс и Амелия Хамлин са подготвяни непосредствено преди ревюто от специалистката Керен Бартов. Тя използва мицеларна вода за 90 долара, серум за 195, втори серум за 180, крем за още 180 и хидратиращ спрей за 115 долара. Петте продукта имат обща продажна цена 760 долара. Ако подобен комплект се купува четири пъти годишно, само тази козметика би струвала 3040 долара.

Сметката става още по-интересна при Роузи Хънтингтън-Уайтли, Ирина Шейк и Ашли Греъм, за чието лице преди шоуто работи специалистката Шани Дардън. В процедурите ѝ присъстват лек химичен пилинг, LED светлина, микротокове, криотерапия и кислородна терапия. Нейната 90-минутна Signature Facial се предлага за около 600 долара. Шест подобни посещения годишно биха стрували 3600 долара, а ежемесечните – 7200 долара, без продуктите за домашна грижа. Така дори сравнително ограничен режим на професионална поддръжка може да изисква между 3000 и 8000 долара годишно само за лицето. При по-интензивна програма сумите лесно надхвърлят 10 хил. долара. Това не са личните бюджети на конкретните модели, а изчисления по публични цени и реално описани процедури. Отделно остават персоналните треньори, физиотерапията, храненето, косата и постоянната готовност за нов ангажимент.

Преди дефилето Лима например тренира под наблюдението на Уолтър Савидж, който публикува в Instagram упражнения с дъмбели, лицеви опори, гребане и движения за седалището с тежести. Други модели разчитат на пилатес, силови тренировки и индивидуални програми. Подобна подготовка се измерва не с един месец преди ревюто, а с целогодишна работа. И няма гаранция, че високият разход сам по себе си ще осигури професионален успех.

Още по-скъпа е машината от другата страна на подиума. За шоуто през 2026 г. творческият директор Адам Селман и неговият екип подготвят приблизително 118 визии и около 50 чифта крила. Част от тях отнемат между един и четири месеца за изработка. Най-впечатляващите не са просто украсени с пера, а представляват технически конструкции с подвижни елементи. Цветя се отварят на сцената чрез механизми, отделни детайли се изработват с 3D принтери, а огромни металически крила получават хромираното си покритие в автомобилен сервиз. Зад блясъка има заваряване, лазерно рязане, боядисване, монтаж и проби за баланс. За да издържат теглото и движението на конструкцията, дизайнерите трябва да съобразят разпределението на тежестта, закрепването към тялото и походката на модела. Според данни, обобщени от медиите, отделни крила са изисквали до 400 часа работа. При подобни изделия себестойността не може да се изчисли само по цената на материалите – заплащането на десетки часове специализиран труд е съществена част от нея. Гримът и прическите са отделно производствено звено. През 2026 г. водещите специалисти са Пат Макграт и Гуидо Палау, които трябва да постигнат единен визуален стил върху десетки различни лица и коси. Времето за подготовката, тестовете, асистентите, козметиката, осветлението и бързите корекции зад кулисите също влиза в бюджета.

Най-добрата представа за мащаба дава ревюто в Париж през 2016 г. – около 20 млн. долара за спектакъл с 51 модела, 82 костюма и 43 чифта крила. Подготовката продължава 18 месеца, а на сцената пеят Лейди Гага, Бруно Марс и The Weeknd. Бюджетът обхваща далеч повече от бельото – наем на пространство, техника, осветление, транспорт, охрана, хотели, сценография и продукция. За последното шоу няма официално публикувана обща сметка. Следователно не е известно дали е надминало парижкия спектакъл. Но един детайл е показателен за мащаба на индустрията – през 2026 г. само диамантеният сутиен, представен от Кайли Дженър, е оценен на 50 млн. долара. Това е стойност на бижуто, а не доказан разход от бюджета на шоуто.

Парадоксът е, че най-скъпото невинаги е най-видимото. Публиката вижда диаманти, механични крила и безупречни лица. Зад тях стоят постоянни разходи, десетки специалисти и месеци човешки труд. А най-голямата инвестиция на един ангел може да не е това, което е похарчил за последното ревю, а всичко, което е вложил през годините, за да продължи да бъде канен на него.