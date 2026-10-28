На третата годишнина от смъртта на Матю Пери пускат документален филм за него

Точно три години след смъртта на актьора Матю Пери Netflix пуска документален филм за него - "The One About Matthew Perry".

Заглавието на документалния филм е препратка към сериала ''Приятели'', като имитира формулата на имената на епизодите.

Матю става известен с ролята си на Чандлър Бинг в култовия сериал и остава в историята на американската телевизия. Той участва и във филмите "Отново на 17'', "9 ядра'', "Хлапето" и други.

В третия епизод на новия документален филм "The One About Matthew Perry" Миа Пери Боуик говори за тежката здравословна криза в живота на брат ѝ. През 2018 г. той има разкъсване на червата, при което нито самият той, нито семейството му вярват, че ще оцелее.

"Той няма да се събуди'', разказва Миа пред Variety за мислите си в онзи момент. Миа и Матю споделят общ баща - Джон Бенет Пери. Актьорът почина на 28 октомври 2023 г.

По подробно за здравословните си проблеми Матю разказва в мемоара си "Приятели, любов и ужасното нещо''. Идеята за документален филм е още от 2022 г., когато излиза книгата, но смъртта на Пери през 2023 г. я поставя на пауза. В началото филмът е трябвало да бъде по сценарий на актьора - да се ползват мемоарите му от 2022 г. .

Сестра му обаче споделя, че мемоарите не били достатъчни, защото са написани от първо лице, което само по себе си изключва преживяното от близките на Пери - какви са били техните емоции и реакции към тежките събития.

Сериалът излиза на третата годишнината от смъртта на актьора. Досега сестра му не е говорила публично за брат си и го прави за първи път във този формат. Поканени са да участват и другите петима актьори от "Приятели'', но те са отказали. В проекта участват Роджър Кастило и Дейвид Пресман - близки на Матю.

"Не съм някой, който вярва в теории за паранормалното и не мисля, че вярвам в НЛО-та, но сте свободни да ме опровергаете. Но сега усещам Матю и то по много начини. Усетих Матю в интервюто си с Миа, особено когато говорихме как да завършим филма. За нея усещането за Матю е толкова силно и лично до ден днешен. Тя толкова добре успя да ни приближи към него чрез нейните емоции и нейната честност. Не само чрез снимки и видеа, но и през това, което е тя. Човек развива усещане за присъствието на Матю и вярвам, че той присъстваше накрая", каза Мери Робертсън - режисьорката на документалния филм за Матю Пери.

Миа говори за трудностите със зависимостите от алкохол и болкоуспокояващи, които е имал Пери. Досега тя пазеше мълчание след смъртта му.