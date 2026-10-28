Прожектират премиерно документалния филм "Върви, народе, възродени – от Русе през времето"

Премиерната прожекция на документалния филм "Върви, народе, възродени – от Русе през времето" ще се състои на 30 октомври /петък/ от 18 ч. в камерна зала "Слави Шкаров" на Доходното здание на Русе. Събитието се организира от община Русе и възрожденско читалище "Зора – 1866" и се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата по Национален културен календар 2026, съобщиха от общинския пресцентър.

Събитието е с вход свободен.

В навечерието на Деня на народните будители лентата припомня значимото място на Русе в българската просветна и културна история. Филмът с продължителност 29 минути разкрива малко познати факти около създаването на българския всеучилищен химн и проследява връзката на Стоян Михайловски с Русе – града, в който през 1892 г. той написва текста, превърнал се в символ на българското образование и просвета.

Продукцията представя подробности за живота на писателя и общественик в края на XIX век, включва интервюта с историци, изследователи и писатели, както и спомени на неговата племенница и съпруга. Зрителите ще научат още любопитни подробности около създаването на едно от най-разпознаваемите произведения в българската духовна и просветна традиция.

Оператори на филма са Пламен Личев и Николай Лазаров, а режисьор, сценарист, редактор и диктор е Иглика Пеева. Продуцент е Емилия Василева, председател на възрожденско читалище „Зора – 1866".