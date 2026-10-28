"Невидимо дете" – спектакъл за тържеството на живота, идва в зала 1 на НДК в София

Копродукцията между Кукления театър в Стара Загора и Драматичен театър "Рачо Стоянов" – Габрово ще бъде представена на 1 ноември от 19:00 ч., със специалното участие на група P.I.F. и Владимир Михайлов

Кукленият театър в Стара Загора и Драматичен театър „Рачо Стоянов" – Габрово представят на софийска сцена своята съвместна продукция "Невидимо дете". Спектакълът ще се играе в неделя, 1 ноември, от 19:00 ч. в зала 1 на Националния дворец на културата, със специалното участие на група P.I.F. и Владимир Михайлов, съобщиха от театъра в Стара Загора.

"Невидимо дете" съчетава куклен и драматичен театър, музика на живо, хореография и 3D мапинг в едно цялостно сценично преживяване. Режисьорът Веселка Кунчева определя посланието на представлението така: "Темата, с която се занимаваме в спектакъла, е, че животът е любов. Тук не става въпрос за сбогуване, а за приветстване, за тържеството на живота."

Сценографът и автор на куклите и костюмите Мариета Голомехова допълва: "Това е един спектакъл за всички творци, за всички, които не могат да останат безразлични към света, в който живеем."

Драматургията е дело на Полина Христова и Веселка Кунчева. Музиката е на група P.I.F., а музикалната концепция и аранжиментът – на Милен Апостолов. Хореограф е Явор Кунчев, 3D мапингът е на Полина Герасимова, фотограф е Александър Богдан Томпсън, а плакатът е създаден от Владислав Андонов.

На сцената излизат Владимир Михайлов, Адриана Димова, Антония Кундакова, Василена Чернаева, Ванина Попова, Виолина Доцева, Дилян Николов, Димитър Иванов – Мич (гост), Димо Сава Димов, Добринка Тосева, Елица Матева, Калоян Георгиев, Кирил Антонов, Любен Чанев, Магдалена Славчева, Надежда Петкова, Йоан Попов (гост), Петър Рангелов, Поля Йорданова, Радостина Ангелова, Таня Йоргова и Цвети Пеняшки.

Филм за създаването на спектакъла

На 23 ноември в салона на Кукления театър в Стара Загора публиката ще може да гледа филма за създаването на "Невидимо дете" – поглед зад кулисите към работата на екипа и пътя на спектакъла до сцената

Той е осъществен с финансовата подкрепа на Министерството на културата.