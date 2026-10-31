Соня Йончева събира над 300 артисти в София в коледно послание за мир

Орлин Павлов, Мария Илиева и Софийската опера и балет под диригентството на Доминго Хиндоян в общ спектакъл на 20 декември в столичната зала “Арена 8888”

Спектакълът “Една светлина” в столичната зала “Арена 8888” на 20 декември събира музиканти, певци, балетисти, деца и публика около обща кауза - мира и надеждата за по-добър свят. Това съобщиха преди дни от продуцентската компания на Соня Йончева SY11 по повод обявеното още през лятото събитие. Забележителното в него е, че съпругът на Соня Йончева – световноизвестният диригент и музикален ръководител на операта в Лос Анджелис Доминго Хиндоян, който не е заставал пред български оркестър от 2017 г., ще дирижира цялото шоу. Този път - оркестъра и хора на Софийската опера и балет, както и детски хор и солистите.

Спектакли от този тип рядко се правят в България. С помощта на 3D видеомапинг ще се изгради истинска коледна приказка, която обаче за разлика от други такива прояви

ще бъде допълнена от музика, изпълнявана на живо

Както и от откъси от балета “Лешникотрошачката” на Чайковски, чието действие се развива през коледната нощ.

Първата част, наречена “Коледен сън”, е посветена предимно на класическата музика. Освен увертюрата към операта на Хумпердинк “Хензел и Гретел” са предвидени няколко сцени от “Лешникотрошачката” - марш, битката между оловните войници и воините на Цар Плъх, валса на снежинките и финалното па де дьо, в което ще видим примабалерината Марта Петкова и балетната трупа на Софийската опера и балет.

Между тези изпълнения са вплетени някои от най-известните коледни песни, изпълнени от Соня Йончева, Орлин Павлов и Марин Йончев: “О, свята нощ”, It’s beginning to look a lot like Christmas, “Светлина”, Bridge over troubled water и White Christmas, изпълнена от всички артисти.

Втората част е истински класически кросоувър, при който границите между жанровете се размиват, а отделните участници ще представят песни от България, Европа и Америка. Подготвени са и няколко изненади, едната от които е, че накрая

всички изпълнители ще изпеят Imagine на Джон Ленън

– универсален химн на мира, хуманизма и надеждата за свят без разделения.

Доминго Хиндоян, чиято кариера е не по-малко стремително развиваща се от тази на съпругата му Соня Йончева, от тази есен оглавява в качеството си на музикален директор операта на Лос Анджелис. Едновременно с това остава и главен диригент на Кралския филхармоничен оркестър на Ливърпул.

Преди броени седмици Хиндоян откри новия сезон в Лос Анджелис с премиера на “Кармен”, което стана светско събитие на сезона с гости, между които и Дженифър Лопес. На събитието присъства и Соня Йончева, която оттам отлетя за Ню Йорк, където дебютира като Медея в едноименната опера на Керубини. Любопитното е, че през февруари ще я видим в същата роля в Софийската опера.

През март 2027 г. двамата ще се срещнат на сцената на “Уолт Дисни Концерт Хол”: Хиндоян ще дирижира Лосанджелиската филхармония в световната премиера на Mistralianas от Мигел Фариас със солист Соня Йончева.