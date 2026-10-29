Щипка белканто, свеж хумор и певчески битки в серия камерни концерти на Софийската опера

Извън традиционния си репертоар тази есен Софийската опера и балет е подготвила няколко концерта, които излизат извън рамките на тежките спектакли.

Още през септември световноизвестният български баритон Кирил Манолов поднесе своите “Вокални акварели” - цикъл от песни на Рихард Щраус и на Любомир Пипков. А седмица по-късно любопитните да чуят барокова музика имаха възможността да присъстват на концерт на контратенора Никълъс Бърнс. Той

изпълни някои знакови произведения от тази епоха в съпровод на лютня и чембало.

Серията от концерти продължава и през ноември с нещо интересно – на 1 ноември ще бъде представен оперен колаж, предимно с белкантов и Моцартов репертоар, но изпълнен от виртуозните хористи на операта. Програмата е така подбрана, че представя откъси от творби на Доницети, Росини и Белини – трите стълба на италианската белкантова музика, плюс цели сцени от “Сватбата на Фигаро” на Моцарт.

Този тип концерти привлече вниманието на публиката за първи път през юни, когато бе представен под надслов Pazzia d'Amore (любовна лудост – ит.) и показа, че творби, които сравнително рядко влизат в репертоара на операта, могат да бъдат представени по много оригинален начин.

Съвсем друго нещо е концертът “Съперници” на 8 ноември. Под това заглавие двете прими – Габриела Георгиева и Гергана Русекова,

ще представят някои от най-драматичните дуети между сопран и мецосопран, с които изобилства оперната литература.

Обикновено става дума за съперничещи си за сърцето на някой мъж жени, като например Норма и Адалджиза от “Норма” на Белини или Аида и Амнерис – робиня и фараонка, които се сблъскват за любовта на воина Радамес в “Аида” на Верди. Или актрисата Адриана и принцеса Ди Буйон от “Адриана Лекуврьор”, които също са от различни социални класи, но се налага да воюват за един и същ мъж.

На рояла ще е Йоланта Смолянова, а програмата съдържа и отделни арии от същите опери плюс от “Джоконда” на Понкиели, “Орлеанската дева” на Чайковски, “Кармен” на Бизе, “Дон Карлос” на Верди и инструментален откъс от “Тристан и Изолда” на Вагнер.

Последният обявен засега концерт от тази серия е на Мила Михова на 6 декември и е наречен “Салон Росини”. Програмата все още не е публикувана, но е очевидно, че става дума за музиката на големия белкантов майстор. В добавка на 2 декември в голямата зала концерт с музика на Росини ще изнесе и Светлина Стоянова.

А традиционният коледен концерт на Италианската търговска камара в България под патронажа на посланика Марчело Апичела тази година ще е на 8 декември. В програмата участват Таня Иванова, Мауро Сечи, Кирил Манолов и Божидар Божкилов под диригентството на Лучано ди Мартино.