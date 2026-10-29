"Край Марица" - най-новият шедьовър на ансамбъл “Тракия”, гостува на НДК на 31 октомври

Спектакълът представя обичаи и вихрени танци от изворите на реката в Рила до вливането й в Бяло море

Изграден е изцяло по етнографски проучвания, няма нищо самоцелно в него, уверява хореографът проф. Даниела Дженева

Шест зрелищни произведения с шеметни танци, автентични костюми, кристални гласове и различни картини, вплетени в цялостно представление, ще видят столичани в зала 1 на НДК на 31 октомври. Там ансамбъл "Тракия" ще направи премиера на най-новия си спектакъл "Край Марица". Той е изграден изцяло по етнографски проучвания и представя обичаите, традициите и фолклора по цялото протежение на реката - от нейните извори в Рила през Тракийската низина до Бяло море.

"Няма нищо самоцелно в него", уверява директорът на ансамбъла и забележителен хореограф проф. д-р Даниела Дженева. До момента "Край Марица" е игран в препълнените летни театри на Бургас, Варна, Велико Търново и Античния театър в Пловдив, а публиката го оценява с нестихващи аплодисменти.

"Започваме с пролог, който въвежда към цялостния замисъл. В него са преплетени стихове на Петко Р. Славейков и пластични решения. За село Радуил и околностите на Самоков например е много характерен обичаят Водици. Момичетата наричат късмети и потапят китчиците си в мълчана вода, за да им предскажат бъдещето.

Изпълнява се автентичната песен "Василю". На този момичешки обичай в годините назад са присъствали и мъже. Това ми даде възможност за творческо въображение да го представя с музика и танц", казва Дженева, която от години е начело на ансамбъла и преподава в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство. Проф. Даниела Дженева е начело на ансамбъла от години.

Цялото действие се развива по течението на реката

"Всичко в тази огромна територия сме проучили като фолклор, за да го вплетем в различни стилове, мелодии, костюми. Ходих в хранилището на Етнографския музей в София на 4-и километър, за да видя автентичните костюми и да ги изработим за артистите. Обичаи, песни, танци - всичко е едно към едно", уверява проф. Дженева.

Музиканти, танцьори и певици преминават в предсватбени настроения, за да се впуснат в бурните танци от Пазарджишко с равноделни и неравноделни размери.

"Разбира се, няма как да пропуснем Пловдив с неговото мултиетническо разнообразие. Поискахме специално композиторът да направи оркестрова сюита, която обединява етносите в града - българи, гърци, арменци, турци. Публиката ще види

хумористичен танц с рибари, които търсят едър улов в Марица

Интересното в тази картина е, че танцьорите - мъже и жени, пеят на живо и играят, което е много трудно да се съчетае. Смея да твърдя, че това досега не е правено", казва проф. Дженева.

Пиесата продължава в района на Първомай, където звучат тракийски оркестрови ритми в стилистиката на народните хора.

"Завършваме с танц от Беломорието - районът от трите страни на границата, където реката стига своя край. Специално съм ходила по тези земи, за да видя какви са танците и обичаите и да ги вградя в спектакъла", допълва хореографът.

По думите й особеното на това представление е, че в него има участници и от чужбина. Това са българи от 6 европейски държави, обединени в "Младост на мегдана". Те са гост-артисти. А иначе имат свои състави в Нидерландия, Франция, Испания, Италия, Англия и Германия. За да ги подберат, участниците са изпратили десетки CV-та и видеа.

"Играят с огромно желание, а целият състав в "Край Марица" наброява около 100-тина души", посочва проф. Дженева.

Замисълът, идейната нишка и авторството са изцяло на ансамбъл "Тракия"

"Публиката го разбира, защото няма измишльотини и самоцелни решения", категорична е Дженева.

За това съди по реакциите, където до момента спектакълът е игран. В Бургас е спечелил овациите на прегледа на професионалните ансамбли. За всяко произведение са подбрани подходящите носии. СНИМКИ: АНСАМБЪЛ "ТРАКИЯ"

"Разбира се, представление от такъв мащаб не е никак евтино. Освен подкрепата на община Пловдив получихме такава и от Министерството на културата чрез програмата за нематериалното културно наследство. Благодарение на нея успяхме да изработим скъпите костюми за всяко произведение и специалните декори", допълва тя.

Музиката е била възложена на най-добрите съвременни композитори - Димитър Христов, диригент на оркестъра на БНР, Георги Андреев, директор на ансамбъл "Филип Кутев", на доц. Петьо Кръстев от БАН, а Ганчо Гавазов е направил музикалните обработки. Автори на хореографията са проф. Даниела Дженева, доц. Димо Енев и проф. Антон Андонов.

"Уверявам, че който гледа "Край Марица", ще се наслади на истински, автентичен фолклор, направен съвременно, с разбиране, с художественост и без нищо изкуствено", гарантира Дженева.

Ансамбъл "Тракия" съществува от 52 години и зад гърба си има хиляди представления в над 60 страни по всички континенти. На световни конкурси се е представял блестящо. Тази година завоюва първо място в Истанбул в конкуренция със състави от над 40 държави.

Дженева е категорична, че българският фолклор е във възход.

"Той се превърна в магнит за сънародниците ни по света. Няма град в Европа, в Близкия и Далечния изток, както и в Америка, където да не съществуват български състави. Помагам им с репертоар и с каквото мога", казва тя.