Сама на сцената сред огледала - Боряна Йовчева в обувките на Ан Хатауей

След Ню Йорк Театър 199 поставя пиеса за войната във и около нас

Великолепна игра на Боряна Йовчева зарадва публиката в моноспектакъла “Приземена” – първа премиера за сезона на Театър 199 “Валентин Стойчев”.

Младата актриса даде живот на пиеса, която през 2013 г. е изиграна от Ан Хатауей в нюйоркския “Пъблик тиътър”. Текстът е най-известният в творчеството от 15 пиеси на писателя Джордж Брант. Сама на сцената, с декор само от огледални стени и един стол, Боряна марширува през преживяванията на жена, пилот на боен самолет – изтребител, но приземена от шефовете си в кабинка, от която трябва да управлява дистанционно дрон. Жената пилот, която обожава висините, синьото небе, адреналина, съдбоносните решения на вълк единак, е затворена между четири стени с конзола в ръка и сив екран, в който да се взира. По цял ден, докато някой потупа рамото ѝ, че смяната е свършила и трябва да отстъпи стола. Героинята, чийто живот са полетите, смелостта, отговорността, разпускането на бира с момчетата след непосилно тежък ден, и която се прибира у дома веднъж годишно, сега е оператор на play station. След смяна се качва на колата си, отива вкъщи, става домакиня, чете приказки на детето, играе с плюшени розови понита, гледа телевизия и си ляга.

Пиесата много добре разстила пластовете от метаморфозата на героинята, която е

деляла любовта си

между самолета и

съпруга си

Тя наистина се отнася със самолета като с любовник, като тигър, който обуздава, споделяйки преживявания и чувства на жена, отдалечена от любимия си, но същевременно извикваща спомени от живота си с него.

Сцената на Театър 199 е цялата в огледала за постановката “Приземена”. СНИМКА: ФЕЙСБУК

Облечена във военни дрехи през цялото време, актрисата преминава през състояния на недоумение, неприемане, разочарование, възбуда, отдалечаване, гняв. Кратко и лаконично, без превземки, органична, с жива мимика и изразителни очи, непрестанно движеща се, тя обиграва буквално всяка минута на сцената. Има и еротика, и любов, изиграни с няколко отривисти движения върху стола, сваляне на презрамка или затягяне на колан от работния гащеризон.

Раждането на дъщеричката ѝ, връщанията вечер у дома, домакинските задължения, обичта, близостта и отчуждението към съпруга ѝ – целият ѝ личен живот е разказан в паралел с мъчителните часове в станцията за управление на дронове и на мишената, която дебне, за да убие. Това дебнене е като трилър, в който идва денят X и

на нея се пада

мисията да натисне

бутон “Смърт”

и да ликвидира издирваната от месеци цел. И тук се случва нещо, което всеки зрител ще разтълкува сам за себе си. Авторът без никаква дидактика прокарва своите послания.

Тайната и въздействието на този текст е във взаимното проникване на професионална гледна точка в изконната природа на жената, на женската чувствителност в мъжка професия, на правилата и ограниченията в копнежа за свобода. В героинята се борят служебният дълг и майчиният инстинкт. Войната и убийството нахълтват в бита на жена, която сутринта е правила любов с мъжа си и е целувала детето си. Днес,

когато дронове

падат в Черно

море, пиесата

звучи стряскащо

И това, което разказва, се случва някъде с някого всеки ден.

Мисля, че Надя Панчева, режисьорката на този спектакъл, е благословена с човек като Боряна Йовчева на сцената. Заинтересувах се от тази актриса, чието име чух за първи път покрай спектакъла “Жената конбини” в Народния театър преди няколко месеца. И щях да падна от стола. Боряна Йовчева е завършила НАТФИЗ преди 15 години, а причината да не е позната на широката публика е нейното отдаване на социални каузи. Тя е активист за човешки права, възпитаничка и на Дипломатическия институт към Министерството на външните работи, отделяща време и енергия на проекти за защитата на демокрацията. В YouTube и социалните мрежи има огромен брой последователи и стотици хиляди гледания на нейно съдържание. Една от водещите актриси в частната формация “Реплика”. Създава театрално-социалния експеримент “Да живее България”, в чиито издания различни участници изграждат представа за страната чрез разкази за личния си живот, общувайки през цялото време със зрителите. Между другото, тази театрална форма, присъща на военно или революционно време, все повече се среща на нашите сцени. И за да довърша ударното впечатление за Боряна Йовчева, ще добавя, че тя има три деца и преди няколко години с мъжа си и с тях, последното от които е бебе, прави околосветско пътешествие. Но понеже тук говорим конкретно за моноспектакъла ѝ “Приземена”, бих казал, че Боряна е неземна.