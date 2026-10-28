Димитър Рачков и Блатечки се връщат след 20 години във "Вражалец"

За премиерата преди години продават билети на черно за 80 лв., а актьорите са като на концерт - зрителите се редят на опашки за снимки и автографи
Имаше бой за билети. Зрители счупиха витрините на театър “Сълза и смях”, тогава идва полиция, после няколко представления поред играехме в присъствието на патрулки пред театъра. Това си спомня актьорът Асен Блатечки за премиерата на емблематичния спектакъл “Вражалец” преди 20 години. Огромен интерес предизвиква у публиката, а след всяко представление актьорите се чувстват като на концерт - чакат ги групи хора, за да се снимат с тях и да вземат автограф.
Вече 20 години българската комедия, написана от големия драматург и етнограф Стефан Л. Костов през 1933 г., вълнува и забавлява публиката. Още от премиерата през 2007 г. се превръща в истински хит. А на 13 март догодина спектакълът ще отбележи 20-годишен юбилей на сцената и по този повод всички актьори, участвали в историята на постановката през тези две десетилетия, ще се съберат в Зала 1 на НДК.
В ролите влизат Любомир Нейков, Станимир Гъмов, Петьо Петков-Шайбата, Албена Павлова и Невена Бозукова - Неве, а за юбилейното шоу ще се включат и Димитър Рачков, Асен Блатечки, Ненчо Илчев, Деси Бакърджиева и др.
Сюжетът представя едно малко българско село, в което пристига вражалец - (мъж, който се занимава с гадаене, врачуване, предсказания или разваляне на магии - б.а.). В ролята първоначално влиза Асен Блатечки, а след години е заменен от Петьо Петков - Шайбата. Героят бързо омагьосва местния елит - кмета (Димитър Рачков, а впоследствие Станимир Гъмов), попа - Любо Нейков, и няколко видни активистки - Албена Павлова и Невена Бозукова, преди тях са изиграни от Деси Бакърджиева и Светлана Бонин. Гадателят предсказва, че към тях ще потече “река от злато” благодарение на човек с фин занаят.
За първи път в историята на представлението за специалната вечер в НДК някои от
емблематичните роли
ще бъдат “споделени”
на сцената едновременно
от актьорите, които са ги играли в различните периоди.
“Ще се съберат едни, в своята си работа легенди, за да сътворят нещо общо, нещо заедно, да се види кой го е започнал, през кои ръце е минал, как се е развил спектакълът”, разказва Албена Михова. “Любопитно е да видиш как едната актриса е играла ролята, след това я поема другата актриса, никога не може да е едно и също. Дето се вика, хората трябва да платят минимум два билета, защото ще гледат минимум две представления”, шегува се Павлова.
По думите ѝ всички актьори, които са играли през години, са чували от зрителите: “Аз по-смешно представление не съм гледал”.
Въпреки че пиесата е писана преди почти 100 години, тя е все така актуална и днес. Авторът ѝ Стефан Л. Костов улавя абсурдите на съвремието си, моралния упадък, корупцията и сляпата жажда за власт и пари.
Сюжетът се заплита, когато елитът на селото се хваща на въдицата на измамника. Всички търсят фотографа Манчо, убедени, че той е човекът с фин занаят и ще им помогне бързо да забогатеят. Наивните и алчни селяни отиват във фотоателието му и откриват калъп за печатане на фалшиви пари. Вместо да го арестуват, те го притискат да ги вземе за съдружници. Манчо бързо влиза в ролята си, уверява ги, че схемата работи, и ги кара да направят акционерно дружество, за да съберат огромна сума за купуване на специална хартия от Виена.
Финалът е открит - кметът пита публиката: “На кого се смеете? На себе си?”.
“От самото начало това представление си беше хит. Това, което направи “Вражалец”, е да повлияе на
хора да го гледат, които
никога досега в живота си
не са стъпвали на театър,
разказва Асен Блатечки.
Преди 20 години се продават и билети на черно, които достигат до колосалната сума за времето си - 80 лева.
“Когато обявихме за първи път, че ще играем в НДК, имаше колеги, които роптаеха: “Представление в НДК? Вие няма да го напълните. Как ще го изиграете, каква ще е тази глупост?”. А сега няма спектакъл, който да не иска да бъде представен в НДК”, разказва Деси Бакърджиева.