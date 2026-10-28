Димитър Рачков и Блатечки се връщат след 20 години във "Вражалец"

За премиерата преди години продават билети на черно за 80 лв., а актьорите са като на концерт - зрителите се редят на опашки за снимки и автографи

Имаше бой за билети. Зрители счупиха витрините на театър “Сълза и смях”, тогава идва полиция, после няколко представления поред играехме в присъствието на патрулки пред театъра. Това си спомня актьорът Асен Блатечки за премиерата на емблематичния спектакъл “Вражалец” преди 20 години. Огромен интерес предизвиква у публиката, а след всяко представление актьорите се чувстват като на концерт - чакат ги групи хора, за да се снимат с тях и да вземат автограф.

Вече 20 години българската комедия, написана от големия драматург и етнограф Стефан Л. Костов през 1933 г., вълнува и забавлява публиката. Още от премиерата през 2007 г. се превръща в истински хит. А на 13 март догодина спектакълът ще отбележи 20-годишен юбилей на сцената и по този повод всички актьори, участвали в историята на постановката през тези две десетилетия, ще се съберат в Зала 1 на НДК.

В ролите влизат Любомир Нейков, Станимир Гъмов, Петьо Петков-Шайбата, Албена Павлова и Невена Бозукова - Неве, а за юбилейното шоу ще се включат и Димитър Рачков, Асен Блатечки, Ненчо Илчев, Деси Бакърджиева и др.

Сюжетът представя едно малко българско село, в което пристига вражалец - (мъж, който се занимава с гадаене, врачуване, предсказания или разваляне на магии - б.а.). В ролята първоначално влиза Асен Блатечки, а след години е заменен от Петьо Петков - Шайбата. Героят бързо омагьосва местния елит - кмета (Димитър Рачков, а впоследствие Станимир Гъмов), попа - Любо Нейков, и няколко видни активистки - Албена Павлова и Невена Бозукова, преди тях са изиграни от Деси Бакърджиева и Светлана Бонин. Гадателят предсказва, че към тях ще потече “река от злато” благодарение на човек с фин занаят.

За първи път в историята на представлението за специалната вечер в НДК някои от

емблематичните роли

ще бъдат “споделени”

на сцената едновременно

от актьорите, които са ги играли в различните периоди.

“Ще се съберат едни, в своята си работа легенди, за да сътворят нещо общо, нещо заедно, да се види кой го е започнал, през кои ръце е минал, как се е развил спектакълът”, разказва Албена Михова. “Любопитно е да видиш как едната актриса е играла ролята, след това я поема другата актриса, никога не може да е едно и също. Дето се вика, хората трябва да платят минимум два билета, защото ще гледат минимум две представления”, шегува се Павлова.

По думите ѝ всички актьори, които са играли през години, са чували от зрителите: “Аз по-смешно представление не съм гледал”.

Въпреки че пиесата е писана преди почти 100 години, тя е все така актуална и днес. Авторът ѝ Стефан Л. Костов улавя абсурдите на съвремието си, моралния упадък, корупцията и сляпата жажда за власт и пари.

Сюжетът се заплита, когато елитът на селото се хваща на въдицата на измамника. Всички търсят фотографа Манчо, убедени, че той е човекът с фин занаят и ще им помогне бързо да забогатеят. Наивните и алчни селяни отиват във фотоателието му и откриват калъп за печатане на фалшиви пари. Вместо да го арестуват, те го притискат да ги вземе за съдружници. Манчо бързо влиза в ролята си, уверява ги, че схемата работи, и ги кара да направят акционерно дружество, за да съберат огромна сума за купуване на специална хартия от Виена.

Финалът е открит - кметът пита публиката: “На кого се смеете? На себе си?”.

“От самото начало това представление си беше хит. Това, което направи “Вражалец”, е да повлияе на

хора да го гледат, които

никога досега в живота си

не са стъпвали на театър,

разказва Асен Блатечки.

Преди 20 години се продават и билети на черно, които достигат до колосалната сума за времето си - 80 лева.

“Когато обявихме за първи път, че ще играем в НДК, имаше колеги, които роптаеха: “Представление в НДК? Вие няма да го напълните. Как ще го изиграете, каква ще е тази глупост?”. А сега няма спектакъл, който да не иска да бъде представен в НДК”, разказва Деси Бакърджиева.