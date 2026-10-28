Пиеса на Стефан Цанев за драмата на мигрантите и децата им

Рашко Младенов, Ели Скорчева и Йоана Буковска в премиера на 2 ноември

Прочути знакови артисти се съгласяват да представят спектакъл в чест на Стефан Цанев, който тази година навърши 90 години. Ели Скорчева, която зрителите помнят от “Адаптация”, “Ева на третия етаж” и “Уроците на Блага”; Рашко Младенов, оставил незабравимо присъствие в театър “София”, Младежкия и Народния театър; Йоана Буковска, подарила отпечатъците си на стената на славата при Театър 199 след чудодейното си изпълнение в “Есенна соната”, представят “Деца на света”. Мястото е “Сити марк арт център”, датата е 2 ноември от 19, 30 часа. Постановчик е Мария Панайотова, която тази година спечели голямата награда за млад театрален режисьор “Слави Шкаров” в Русе. Рашко Младенов Снимка: Фейсбук/ Сити марк арт център

Прочутият писател описва причините за написването на “Деца на света”: “Току-що бях завършил “Български хроники” и от историята знаех, че във всичките си войни за 14 века България е дала по-малко жертви от двата милиона деца, които днес учат извън държавата ни. От една страна, е хубаво, че децата ни могат свободно да живеят, където пожелаят. От друга страна - тъжно е, че ние губим тези 2 милиона млади мъже и жени. Те все още ще носят българските си имена и сърца, а като пийнат, ще пеят български песни и ще ронят сълзи за България. Но за техните деца България ще е само екзотика, ще сричат две-три български думи. Родина за тях ще остане страната, където са родени и където са учили. Тоест ние губим бъдещето си. Безвъзвратно. И самотните майки и бащи, баби и дядовци на тези деца остаряват. Безвъзвратно. За тях е тази моя тъжна комедия. Хем се радват, че децата и внуците им са щастливи там някъде по света, хем плачат за тях, че ги няма”. Ели Скорчева Снимка: Фейсбук/ Сити Марк арт център

Преди години отидох за интервю при Вълчо Камарашев, днес покойник. Той беше сладкодумец и както споделяше, спомена, че дъщеря му живее в Щатите. Била се устроила, не се оплаквала. Да, но не е при него. И внезапно той заплака. Не обърнах голямо внимание на мъката му, негов си беше животът. Но днес ужасно добре го разбирам. Моята дъщеря следва в Нидерландия, не съм я виждал от три години. Хем имам дъщеря, хем нямам. За тази печална ситуация е пиесата на Стефан Цанев, който я определя като “тъжна комедия”.