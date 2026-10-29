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https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23825211 www.24chasa.bg

Как Зайко се превърна в звезда на сцената

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Една сутрин точно преди Коледа на Зайко му хрумва да направят коледно представление и да поканят всички приятели от гората. Зайко помага на Мечо, Лиско и Мишлето за тяхното представяне и не му остава време да подготви свой номер, но приятелите му са до него и благодарение на тях Зайко се превръща в звездата на представлението.

Новата книга “Зайко и коледното представление” (изд. “Фют”) в превод на Цвета Брестничка е част от поредица със забавни коледни истории. Илюстрациите с блестящи елементи са на Ребека Хари.

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