Как Зайко се превърна в звезда на сцената

Една сутрин точно преди Коледа на Зайко му хрумва да направят коледно представление и да поканят всички приятели от гората. Зайко помага на Мечо, Лиско и Мишлето за тяхното представяне и не му остава време да подготви свой номер, но приятелите му са до него и благодарение на тях Зайко се превръща в звездата на представлението.

Новата книга “Зайко и коледното представление” (изд. “Фют”) в превод на Цвета Брестничка е част от поредица със забавни коледни истории. Илюстрациите с блестящи елементи са на Ребека Хари.

