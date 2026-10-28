Той измисли париореализма - 50 г. творчество на Христо Симеонов

Художникът направи самостоятелно първата българска експозиция в сградата на Обединените нации в Ню Йорк

Повече от 50 картини, създадени в рамките на пет десетилетия от един и същи художник - Христо Симеонов (1935–2020), са включени в експозицията “Между материята и антиматерията”. Натюрморти, интериори, портрети и пейзажи - творчеството му минава през различни етапи, но сред най-значимите му постижения си остава париореализмът. Терминът се асоциира изцяло с неговото творчество и представлява уникален стил, който съчетава елементи на абстрактното изкуство със силно изразена авторска чувствителност и философия за реалността. Симеонов утвърждава художествената си концепция в края на 70-те години на миналия век.

В ранните си произведения художникът изследва взаимоотношенията между човека и заобикалящия го свят чрез изображения на предмети, светлина и пространство. Пейзажите, които създава през целия си живот, представят природата и градската среда.

Картина на художника СНИМКИ: ФЕЙСБУК НА НАЦИОНАЛНАТА ГАЛЕРИЯ

Христо Симеонов е роден на 14 май 1935 г. в София. Завършва живопис в Националната художествена академия през 1960 г. в класа на проф. Панайот Панайотов. Участва в салона на художественото обединение “Ника-кай” в Токио, Япония, през 1982 г. Там е забелязан от престолонаследника в азиатската страна и става първият български художник в личната му колекция.

Христо Симеонов е художникът, който прави самостоятелно първата българска изложба в сградата на Обединените нации в Ню Йорк. В периода 1995–2003 г. публикува последователно три есета под общото наименование “Три въображаеми писма до Стивън Хокинг - моят анти-аз”, в които по своеобразен начин се противопоставя на общоприетата теория на относителността на Айнщайн, доказвайки собствена теза чрез теорията за вълновото движение на материята, пишат от НХА.

Симеонов е правил самостоятелни изложби в София, Виена, Западен и Източен Берлин, Варшава, Краков, Лонг Айланд, Ню Йорк. Участвал е в колективни експозиции в Германия, Италия, Нидерландия, Япония, САЩ, Норвегия, Англия, Исландия и др.

Негови творби са притежание на държавни и частни художествени галерии, НХГ, СГХГ, както и на частни лица в България, Япония, САЩ, Австрия, Гърция, Кувейт, Италия, Белгия, Аржентина, Алжир, Испания, Уругвай, Унгария, Русия и други.

Изложбата с негови творби “Между материята и антиматерията” може да бъде разгледана в “Квадрат 500” до 31 декември.

