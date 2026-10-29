Виртуална разходка показва артефакти на 6000 г.

213 редки артефакта, които проследяват развитието на религиозните вярвания по българските земи от началото на неолита до Късната античност, вече могат да се разгледат и онлайн. Това стана възможно чрез новата триизмерна виртуална обиколка на временната изложба “Забравените божества” в Националния археологически институт с музей при БАН.

Така всеки ще може да види отблизо свидетелствата за религиозните представи на обществата, населявали днешните български земи. Сред представените божества и митологични персонажи са Великата богиня майка на праисторическите земеделски общности, Зевс, Дионис, Митра, Тракийския конник и други образи от гръко-римската и тракийската религиозна традиция.

Експозицията “Забравените божества” може да бъде разгледана и на място в Националния археологически музей до 17 януари 2027 г. Някои от експонатите в нея са на над 6000 години.

