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Виртуална разходка показва артефакти на 6000 г.

Цветелина Шенева

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213 редки артефакта, които проследяват развитието на религиозните вярвания по българските земи от началото на неолита до Късната античност, вече могат да се разгледат и онлайн. Това стана възможно чрез новата триизмерна виртуална обиколка на временната изложба “Забравените божества” в Националния археологически институт с музей при БАН.

Така всеки ще може да види отблизо свидетелствата за религиозните представи на обществата, населявали днешните български земи. Сред представените божества и митологични персонажи са Великата богиня майка на праисторическите земеделски общности, Зевс, Дионис, Митра, Тракийския конник и други образи от гръко-римската и тракийската религиозна традиция.

Експозицията “Забравените божества” може да бъде разгледана и на място в Националния археологически музей до 17 януари 2027 г. Някои от експонатите в нея са на над 6000 години.

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