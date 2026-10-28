ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Той измисли париореализма - 50 г. творчество на Хр...

Времето София 11° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23825340 www.24chasa.bg

Емил Марков и диамантеното момиче Симона Дянкова влизат в “Traitors: Игра на предатели”

Виктория Костова

[email protected]

1700
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Емил Марков за първи път ще участва в тв риалити.

Актьорът Емил Марков е сред последните петима участници, които влизат в “Traitors: Игра на предатели” по Би Ти Ви. Анализаторът и бивш зам.-министър на икономиката и генерален консул на България в Дубай Милен Керемедчиев също ще играе в шоуто. Към всичките 25 участници се присъединява и една от най-успешните ни състезателки по художествена гимнастика, част от “диамантените момичета” Симона Дянкова.

Сред другите участници са Александра Жекова, братята Валентин и Георги Братоеви, Ваня Щерева, Емил Конрад, Наум Шопов, Поли Генова.

Риалитито започва на 6 ноември. И този сезон водещ ще е Владимир Карамазов, който влиза в ролята и на  разказвач на играта. 

Действието се развива в резиденция „Евксиноград" край Варна.

 

Емил Марков за първи път ще участва в тв риалити.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Здраве

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Вижте дроновете на Българската армия в действие специално за "24 часа"