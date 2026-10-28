Емил Марков и диамантеното момиче Симона Дянкова влизат в “Traitors: Игра на предатели”

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Актьорът Емил Марков е сред последните петима участници, които влизат в “Traitors: Игра на предатели” по Би Ти Ви. Анализаторът и бивш зам.-министър на икономиката и генерален консул на България в Дубай Милен Керемедчиев също ще играе в шоуто. Към всичките 25 участници се присъединява и една от най-успешните ни състезателки по художествена гимнастика, част от “диамантените момичета” Симона Дянкова.

Сред другите участници са Александра Жекова, братята Валентин и Георги Братоеви, Ваня Щерева, Емил Конрад, Наум Шопов, Поли Генова.

Риалитито започва на 6 ноември. И този сезон водещ ще е Владимир Карамазов, който влиза в ролята и на разказвач на играта.

Действието се развива в резиденция „Евксиноград" край Варна.