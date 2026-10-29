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https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23825342 www.24chasa.bg

Може ли да се влюбиш по време на фиктивен брак

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Табита Гарисън винаги е мечтала за сватбения си ден. Но не си е представяла, че ще се омъжи за най-големия си враг: Райс Дюпри. Мъжа, заради когото е загубила сестра си и попечителството над племенника си. За да задържи детето в Роуз Хил обаче, тя се съгласява да сключи фиктивен брак. Макар да се е заклела, че никога няма да му прости, Табита постепенно опознава мъжа зад маската.

“Дива страна” (изд. “Хермес”) е третата книга от серията “Роуз Хил” на канадската писателка Елси Силвър, завладяла световните класации.

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