Може ли да се влюбиш по време на фиктивен брак

Табита Гарисън винаги е мечтала за сватбения си ден. Но не си е представяла, че ще се омъжи за най-големия си враг: Райс Дюпри. Мъжа, заради когото е загубила сестра си и попечителството над племенника си. За да задържи детето в Роуз Хил обаче, тя се съгласява да сключи фиктивен брак. Макар да се е заклела, че никога няма да му прости, Табита постепенно опознава мъжа зад маската.

“Дива страна” (изд. “Хермес”) е третата книга от серията “Роуз Хил” на канадската писателка Елси Силвър, завладяла световните класации.

