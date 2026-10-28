Какво правят Дони и Коцето Калки под Еверест през 1996 г.

Добрин Векилов - Дони и Коцето Калки пуснаха общ спомен от 1996 г. в социалните мрежи. И двамата с дълги коси, добре екипирани със зимни якета и шапки, а зад тях на фона се вижда връх Еверест. За снимката държат бял лист, на който пише с главни букви ТБА - и по този начин рекламират театър "Българска армия". "Само 4 години след премиерата на "Секс, наркотици и рокендрол", пише още Дони. Спекталълът, който е с участието на двамата и Ивайло Христов, все още се играе.