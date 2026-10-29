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Практични съвети за здраве и бистър ум

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След като е диагностицирана с онкологично заболяване, английската тв водеща Джулия Бредбъри се впуска в търсене на съвети за здраве и дълголетие. Тя пътува от Хималаите до Антарктида, разговаря със здравни експерти и се подлага на най-новите биохакинг тестове и процедури.

Така написва книгата “Биохакинг: трикове за здраве и дълголетие” (изд. “Хермес”) за пълноценно хранене, хормонално здраве, повече енергия и бистър ум. Разглежда значението на епигенетиката, синхронизацията с природата, връзката между здравето на планетата и това на човека и др.

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