36 държави в Бургас за “Евровизия 2027”, Испания и Словения още обмислят участие

600 млн. души ще гледат 71-ото издание от 11 до 15 май, а Канада ще се включи за първи път

Бургас ще се превърне в музикалната столица на Европа през май догодина, когато България ще посрещне участниците в 71-ото издание на “Евровизия”. Общо 36 обществени радио- и телевизионни оператора са потвърдили участие в конкурса, който ще се състои от 11 до 15 май 2027 г. в “Арена Бургас”. Очаква се шоуто да достигне до около 600 милиона души по света.

България получи домакинството, след като Дара спечели конкурса във Виена през 2026 г. с песента “Бангаранга”, която се превърна в международен хит. Между януари и август тази година парчето е събрало около 80 млн. стриймвания и е оглавило класациите в 11 държави.

За първи път в “Евровизия” ще се включи Канада чрез CBC/Radio-Canada, след като през юли 2026 г. операторът стана пълноправен член на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU). Северна Македония пък се завръща в надпреварата след четиригодишно отсъствие.

Испания и Словения все още не са потвърдили дали ще изпратят свои изпълнители в Бургас.

Музикалната битка ще премине през два полуфинала - на 11 и на 13 май. От всеки ще бъдат избрани по 10 песни, които ще продължат към големия финал на 15 май. Там към тях ще се присъединят представителите на България, Франция, Германия, Италия и Великобритания, които участват по право. Победителят в конкурса ще бъде определен с гласовете на публиката и националните журита, а жребият за разпределението на песните в полуфиналите ще се проведе в Бургас през януари.

“България с нетърпение очаква да посрещне участниците и всички фенове, които ще дойдат специално за да гледат спектаклите на живо”, заяви генералният директор на БНТ Милена Милотинова. Тя обеща незабравимо преживяване и за публиката в залата, и за зрителите пред екраните и изрази надежда гостите да открият красотата на Бургас и останалите кътчета на България. Кметът на морския град Димитър Николов каза: “Очакваме ви в Бургас - там, където морето среща музиката, а Европа намира още една причина да бъдем заедно!”.

Феновете ще могат да се сдобият с билети за 9 събития - финалните представления и предварителните шоута по време на репетициите с публика. Продажбите започват в началото на 2027 г., а желаещите трябва да се регистрират в безплатната официална фен програма Eurofan.

За изданието през 2027 г. се въвежда нова клауза за домакинството при сериозни заплахи за сигурността и стабилността на страната или региона на победителя. Ако съответният оператор не може да организира конкурса при безопасни условия заради въоръжен конфликт или друга съществена геополитическа ситуация, EBU може да определи друг оператор, който да поеме домакинството. Заради тези правила се появиха опасения как може да се развият нещата, ако ескалацията в Черно море продължи.

