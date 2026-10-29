Том Брейди с нов топмодел

Легендата на американския футбол и бивш съпруг на топмодела Жизел Бюндхен Том Брейди вече спи с колежка на екссъпругата си.

От няколко месеца той излиза с южноафриканката Кендис Сванепоел, която точно както Жизел е един от ангелите на “Виктория Сикрет”. Този път Бюндхен нямала нищо против тази връзка, твърдят клюкарските издания в САЩ. Двете се разбирали прекалено добре.

Брейди и Бюндхен се разделиха преди 4 години, като двамата имаха три деца от брака си. Кендис също има син и дъщеря от предна връзка.