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Том Брейди с нов топмодел

Георги Банов

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Кендис Сванепоел Снимка: Ройтерс

Легендата на американския футбол и бивш съпруг на топмодела Жизел Бюндхен Том Брейди вече спи с колежка на екссъпругата си.

От няколко месеца той излиза с южноафриканката Кендис Сванепоел, която точно както Жизел е един от ангелите на “Виктория Сикрет”. Този път Бюндхен нямала нищо против тази връзка, твърдят клюкарските издания в САЩ. Двете се разбирали прекалено добре.

Брейди и Бюндхен се разделиха преди 4 години, като двамата имаха три деца от брака си. Кендис също има син и дъщеря от предна връзка.

Кендис Сванепоел Снимка: Ройтерс

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