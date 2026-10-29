Пет номинации за Старозагорската опера за годишните награди за класически и съвременен танц в България

Артисти и продукции на Държавна опера – Стара Загора получиха пет официални номинации за шестото издание на годишните награди на професионалната танцова общност "Импулс 2026". Номинациите са резултат от електронния вот на Гласуващия панел на професионалната танцова общност и отличават както индивидуални артистични постижения, така и успеха на балетната трупа и нейните продукции, съобщиха от операта.

Старозагорската опера е номинирана в следните категории:

Изпълнител класически танц – жена: Анелия Димитрова

Изпълнител класически танц – мъж: Томоки Ишиго

Постановка на класическо или адаптация на съществуващо танцово произведение: Аршак Галумян за балета „Корсар"

Танцова продукция на годината: балетът „Корсар"

Танцова трупа / Компания на годината: Държавна опера – Стара Загора

Петте номинации поставят във фокуса на националното внимание солистите, хореографската работа и цялостното постижение на балетната трупа.

Тържествената церемония по връчване на наградите ще се състои на 15 ноември 2026 г. от 19:00 ч. на сцената на Народен театър "Иван Вазов" в София. Наградите се връчват с финансовата подкрепа на Министерството на културата на Република България и със съдействието на Съюза на артистите в България (САБ).

Годишните награди "Импулс" са важен знак за развитието на българския танц и за популяризирането на изкуството, на което са посветили таланта и живота си българските танцови артисти. Тези призове са признанието от професионалната гилдия за най-ярките постижения в областта на класическия и съвременния танц в България през изминалата година, коментират от операта.

В процеса на гласуване за номинациите и наградите се включват десетки професионалисти от цялата страна – изпълнители, хореографи, преподаватели, критици и др., за да изберат най-стойностното и достойното в танцовото изкуство, сред всички активно работещи артисти и артинституции.

Годишните награди на професионалната танцова общност "Импулс" са инициатива на хореографа и продуцент Росен Михайлов – председател на УС на Гилдията за съвременни изпълнителски изкуства към Съюза на артистите в България, главен хореограф на Народен театър "Иван Вазов" и артистичен директор и хореограф на танцова компания "Хетероподи".

Тези отличия имат особено значение за Старозагорската опера, чийто балет през годините е получавал признание от професионалната танцова общност. От там припомнят, че през 2021 г. Снежана Дескова получава награда "Импулс" за постановката на класическото танцово произведение "Шопениана". Спектакълът имаше своята премиера на 5 декември 2019 г. в рамките на Фестивала на оперното и балетното изкуство.

През 2022 г. старозагорският балет печели три отличия: "Балетна трупа на годината", "Танцова продукция на годината" за танцовата мистерия "Сънят на Пилат" по музика на Стефан Димитров и с хореография на Василий Медведев, както и извънредна награда за изключителни артистични постижения за примабалерината Анелия Димитрова.

През 2024 г. Държавна опера – Стара Загора получава извънредна награда за значим социален принос за проекта "Ние сме музиканти" – арттерапевтични и развиващи работилници за деца със специални образователни потребности.

2025 г. също беше успешна за операта - тогама примабалерината на Държавна опера-Стара Загора Анелия Димитрова стана носител на "Импулс" в категорията "Изпълнител на класически танц - жена".