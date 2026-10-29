Недко Солаков и Теодор Ушев даряват свои творби за благотворителен търг у нас с водещ - Джордж Норт

Световноизвестният аукционер Джордж Норт пристига специално в София за благотворителна гала вечер в подкрепа на УНИЦЕФ България, която ще обедини водещи имена на българската култура, музика и сценични изкуства.

Произведения на двама от най-успешните български творци на международната сцена - Недко Солаков и Теодор Ушев, ще бъдат предложени на благотворителен аукцион в подкрепа на УНИЦЕФ България.

Търгът ще бъде воден от Джордж Норт, старши директор в "Сотбис" - Лондон, който пристига специално в София за третото издание на благотворителната гала вечер на "България Сотбис интернешънъл рилти".

Тео Ушев Снимка: Архив

Събитието ще се проведе в Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий", която за една вечер ще се преобрази в необичайна сцена за среща между съвременното изкуство, музиката, танца и акробатиката, посветена на подкрепата за децата.

Недко Солаков е сред най-разпознаваемите български имена в световното съвременно изкуство. Негови произведения са част от колекциите на престижни институции като Tate Modern в Лондон, MoMA в Ню Йорк и Centre Pompidou в Париж. Творчеството му е представяно на Венецианското биенале, сред най-значимите международни форуми за съвременно изкуство.

Недко Солаков Снимка: Архив

Теодор Ушев е международно признат визуален артист, аниматор и режисьор, номиниран за награда "Оскар" за анимационния филм "Сляпата Вайша" и носител на множество престижни отличия от световни кинофестивали.

Специален гост на вечерта ще бъде Джордж Норт - старши директор в "Сотбис" - Лондон и европейски ръководител на продажбите на колекции. Сред забележителните проекти в професионалната му кариера е продажбата на легендарната колекция на Фреди Меркюри през 2023 г., която предизвика огромен международен интерес.

Освен с работата си за една от най-престижните аукционни къщи в света, Норт е известен и с участието си като водещ на благотворителни търгове в подкрепа на общественозначими каузи.

На 2 ноември той ще застане пред гостите на галата в София, за да превърне наддаването за произведения на изкуството в подкрепа за каузата на УНИЦЕФ за закрила на децата от насилие.

Под мотото "Изкуството оживява", тазгодишното издание ще предложи формат, в който произведенията на изкуството няма просто да бъдат представени, а ще се превърнат в част от сценичното действие.

Музика, танц, визуално изкуство и акробатика ще се преплетат в единен спектакъл, създаден специално за благотворителната вечер. Част от творбите ще бъдат представени чрез артистични изпълнения, вдъхновени от тях.

Един от най-необичайните моменти на вечерта ще бъде участието на Недко Солаков, който ще довърши свое произведение на живо пред гостите, непосредствено преди то да бъде предложено на търг. Така публиката ще стане свидетел не само на благотворителното наддаване, но и на самия творчески процес. В артистичната програма ще участват Михаела Филева, Орлин Горанов, Мария Славова, Манал Ел Фетури, Юлиян Вергов и артисти от цирк "Балкански". Водещи на вечерта ще бъдат Орлин Павлов и Симона Кръстева.

Хореографията на спектакъла е поверена на Фредерико Пинто - португалски балетен артист и премиер-солист на Софийската опера и балет, познат с водещите си роли в класически и съвременни постановки. Режисьор на събитието е Мариан Стефанов, чиято международна кариера включва работа с легендарния германски телевизионен балет Fernsehballett. Двамата обединяват опита си в сценичните изкуства, за да създадат спектакъл, в който всяко изпълнение допълва общия разказ за силата на изкуството да въздейства и да променя.

Зад блясъка на благотворителната вечер стои кауза с дълбоко обществено значение - закрилата от насилие за всяко дете, която се осъществява чрез модела "Зона ЗаКрила" на УНИЦЕФ в България. Програмата осигурява специализирана психологическа, социална и правна подкрепа за деца, преживели или станали свидетели на насилие, както и за техните семейства. Целта е децата да получат навременна, координирана и щадяща помощ в сигурна среда.

Предишното издание на благотворителната гала вечер събра над 200 000 лева в подкрепа на работата на УНИЦЕФ. С третото издание продължава традицията да обединява представители на бизнеса, културата, изкуството и обществения живот около кауза, която има реално отражение върху живота на децата.

"Сотбис интернешънъл рилти" е от най-престижните в света на луксозните недвижими имоти. Именно затова през послед ните години превърнахме благотворител ната гала вечер с УНИЦЕФ България в една от най-значимите филантропски инициативи у нас. През 2026 г. отново заставаме редом до УНИЦЕФ България, за да подкрепим "Зона За Крила" - програма, която помага на деца и семейства, преживели насилие, да намерят сигурност, под крепа и надежда за бъдещето. Защото вярваме, че истинската стойност не се измерва единствено в това, което при тежаваме, а в това, което оставяме след себе си", споделя в навечерието на галавечерта Христо Ангелков, управляващ партньор на "Сотбис интернешънъл рилти" в България.