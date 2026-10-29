Цигулка на Страдивари от 1713 година ще озвучи зала "България"

Даниел Лозакович пристига в София с легендарната „ex-Sancy" за концерта на Филхармония „Текфен" на 31 октомври

Повече от три века музикална история ще прозвучат на 31 октомври в зала „България". Даниел Лозакович ще изпълни Първия цигулков концерт на Дмитрий Шостакович на изключителната „ex-Sancy" – цигулка, създадена от Антонио Страдивари в Кремона през 1713 година.

Инструментът има собствена забележителна биография. През годините той е свързан с големи имена от историята на цигулковото изкуство, сред които чешкият виртуоз Ян Кубелик, а повече от шест десетилетия е музикален спътник на легендарния Иври Гитлис. Днес неговият глас продължава чрез Даниел Лозакович – един от най-ярките цигулари на своето поколение.

Срещата между Лозакович и „ex-Sancy" носи и символична приемственост между поколенията. Младият шведски цигулар познава Гитлис и нееднократно е говорил за влиянието на големия музикант върху собственото си разбиране за свободата в музиката. Така един инструмент, преживял повече от 300 години, продължава да натрупва история не в музейна витрина, а на концертната сцена.

На 31 октомври в София тази цигулка ще прозвучи в едно от най-силните произведения, писани за инструмента – Концерт за цигулка и оркестър №1 в ла минор, оп. 77 от Дмитрий Шостакович.

Творбата поставя солиста в крайни състояния – от почти беззвучната интимност на Ноктюрна през гротеската на Скерцото до огромното напрежение на Пасакалията и финалната Бурлеска. Това е музика, в която солистът и оркестърът не съществуват отделно: те спорят, преследват се, противопоставят се и накрая избухват заедно.

Партньор на Лозакович в тази сложна музикална драматургия ще бъде Филхармония „Текфен" под диригентството на Азиз Шокахимов.

Създаден през 1992 година, „Текфен" е сред най-необичайните оркестрови формации на международната сцена. Съставът обединява музиканти от 23 държави от Черноморския, Каспийския и Източносредиземноморския регион и носи символичното определение „Гласът на трите морета". Самата идея за оркестъра е изградена върху срещата на различни култури и музикални традиции в един общ симфоничен звук.

Втората част на концерта ще покаже съвсем различно лице на оркестъра. След психологическата концентрация на Шостакович музикантите ще изпълнят Второто действие от „Лешникотрошачката" на Чайковски – партитура, в която почти всяка оркестрова група получава своя момент.

На диригентския пулт ще бъде Азиз Шохакимов – артистичен директор на Филхармония „Текфен" и музикален и артистичен директор на Страсбургската филхармония, диригент с активна международна кариера и редовен гост на водещи европейски оркестри.

Концертът е част от цикъла „Софийската филхармония представя световни оркестри" и се провежда под патронажа и с финансовата помощ на Министерството на културата.