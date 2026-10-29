Изгориха сватбения декор на Тейлър Суифт, за да не й го откраднат фенове

Сватбата струвала около 30 млн. долара и събрала над 1000 гости

Сватбеният декор на Тейлър Суифт и Травис Келси бил унищожен след пищното им тържество, за да не попадне в ръцете на колекционери и фенове. За целта били изпратени 11 камиона с мебели, декоративни елементи и градински конструкции, съобщава Page Six, позовавайки се на източник, близък до организаторите.

Според публикацията сватбата струвала около 30 млн. долара и събрала над 1000 гости. За събитието били изработени специални декори, които след края му били транспортирани от Ню Йорк до Пенсилвания, където били създадени, за да бъдат изгорени.

По думите на източника екипът на певицата настоявал да не остане нищо от украсата. Целта била да се предотврати кражбата на отделни предмети и последващата им продажба на търгове или в интернет.

Макар Суифт лично да не е разпоредила унищожаването, тя участвала активно в планирането и дизайна на сватбата. Подготовката включвала и няколко мащабни идеи, които в крайна сметка не били реализирани.

Сред тях била двуетажна въртележка на стойност 7 млн. долара, както и изкуствено езеро под олтара. И двата проекта отпаднали преди тържеството.

Според изданието организацията на сватбата била мащабна продукция, за която били създадени специални декори по поръчка. След края на празненството обаче всичко било унищожено, за да не се превърне в предмет на колекционерски интерес и търговия.