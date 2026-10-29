МГТ "Зад канала" с кампания "Стани будител. Сподели театър!" за 1 ноември

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По повод Деня на народните будители театърът предлага два билета на цената на един за избрани спектакли през ноември

На 1 ноември честваме хората, които събуждат духа, знанието и стремежа към промяна. Тази година Малък градски театър „Зад канала" отбелязва Деня на народните будители със сценични истории, които предизвикват размисъл, разместват представите и ни карат да погледнем света от друг ъгъл.

С кампанията „Стани будител. Сподели театър!" театърът кани публиката да доведе приятел на представление през ноември. Предложението е два билета на цената на един за пет заглавия от репертоара, които провокират мисълта, поставят важни въпроси за човека, обществото и свободата на избора. Защото да бъдеш будител днес означава и да събуждаш любопитството, да предизвикваш размисъл и да споделяш преживявания, които оставят следа.

Театърът ни среща с различни светове, сблъсква ни с неудобни въпроси и ни кара да преосмисляме собствените си убеждения. Една история може да те развълнува, да те разтърси или да промени начина, по който гледаш на света. А споделеното преживяване с приятел е още един начин да предадеш искрата нататък.

Пет заглавия, които си струва да споделиш:

4 ноември – „Сън в зимна нощ" – за свободата, любовта и избора в свят, който поставя под съмнение границите между подчинението и личната воля.

5 ноември – „Фицрой" – четири алпинистки, един труден връх и изпитание, което поставя на проверка характера, доверието и способността да продължиш напред заедно с другите.

10 ноември – „Обществен враг" – за смелостта да отстояваш истината

11 ноември – „Трейнспотинг" – провокативен поглед към зависимостите, бунта и опитите да намериш мястото си в света.

16 ноември – „Портокал с часовников механизъм" – за насилието, свободната воля и трудния въпрос дали човек може да бъде принуден да стане добър.

Всяко от тези представления предлага различен повод да погледнем познати теми по нов начин.

Избери спектакъл. Покани приятел. Преживейте го заедно.

Предложението важи за посочените представления през ноември. Билетите от кампанията могат да бъдат закупени само на касата на МГТ „Зад канала".