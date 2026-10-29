Тази вечер Старозагорската опера гостува в Крайова с "Набуко" от Джузепе Верди

Българската оперна трупа е сред специалните гости на XIX Международен фестивал "Елена Теодорини" в Румъния

Тази вечер, 29 октомври, Старозагорската опера ще представи операта "Набуко" от Джузепе Верди пред публиката в румънския град Крайова. Спектакълът ще се състои от 19:00 ч. на сцената на Военния кръг (Cercul Militar) и е част от програмата на XIX Международен фестивал "Елена Теодорини", организиран от Румънската опера в Крайова (Opera Română Craiova), съобщиха от операта в Стара Загора.

Старозагорската опера е сред специалните гости на тазгодишното издание на фестивала, който представя разнообразна програма от музикално-сценични произведения и събира артисти и творчески екипи от различни страни. Гостуването откроява и близостта между културните традиции на Стара Загора и Крайова — два града с утвърдено присъствие на музикално-сценичните изкуства и фестивални форуми, посветени на операта и балета.

Фестивалът на оперното и балетното изкуство в Стара Загора води началото си от 1967 г., а Международният фестивал „Елена Теодорини" в Крайова — от 1992 г. Това тематично родство създава естествена предпоставка за културен диалог и бъдещи възможности за обмен между двете оперни институции, коментират от операта в българския град.

"Набуко" е сред най-обичаните и разпознаваеми опери на Джузепе Верди, постоянна част от репертоара на оперните театри по света — заглавие, към което публиката се връща заради въздействащата музика и емблематичните хорови сцени.

Постановката на Старозагорската опера, която показват днес в Крайова, е на режисьора Огнян Драганов, костюмите са дело на Денис Иванов. На диригентския пулт този вечер ще застане Петер Райхл. В ролята на Набуко публиката ще види Александър Крунев, а Марена Балинова ще изпълни партията на Абигаил.

В състава са още Ивайло Джуров като Захария, Михаела Берова като Фенена, Ивайло Йовчев като Измаел, Теодор Петков като Върховния жрец, Стоян Буюклиев като Абдало и Елена Петрова като Анна. Хормайстори са Младен Станев и Стефания Русева, а концертмайстор е Анна Иванова.

XIX Международен фестивал "Елена Теодорини" се провежда от 27 септември до 19 ноември 2026 г. и включва оперни и балетни спектакли, концерти и други музикално-сценични събития.