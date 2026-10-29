Свързват Шакира с шампион в НБА, висок с половин метър повече от нея

Латинозвездата Шакира е свързвана с доскорошния баскетболист от НБА Серж Ибака. Според предаването „El Gordo y la Flaca" на американската телевизионна мрежа „Univision", бившата половинка на Жерар Пике може би започва връзка с друг спортист.

Става въпрос за 37-годишния бивш играч от НБА Серж Ибака. Поне това твърди журналистът Жорди Мартин, който сподели информацията ексклузивно преди няколко дни. „Всичко сочи, че тя има нов ухажор и това не е кой да е, а Серж Ибака", заяви той. Серж Ибака. Снимка: Инстаграм

Оттогава слуховете за евентуална връзка с баскетболиста – който е от конгоански произход, но притежава испанско гражданство – се засилват. В същото време певицата приключваше поредицата си от концерти в Мадрид, които преминаха при огромен успех сред публиката и критиците.

„Макар слуховете да подсказват, че между двамата може да има нещо повече от обикновено приятелство, източници, близки до колумбийката, признават, че те са излизали заедно няколко пъти, но връзката им е чисто приятелска", съобщи вестник „La Razón" този понеделник, позовавайки се на информация от журналиста Аурелио Мансанеро.

Твърди се, че Ибака дори е присъствал на няколко от концертите в Мадрид, възползвайки се от престоя си в испанската столица. Според Жорди Мартин, по-късно двамата са пътували заедно с частен самолет. Едно от тези пътувания ги е отвело в Париж по време на Седмицата на модата, твърдят източниците по темата.

В момента Ибака е без отбор, след като е играл за „Оклахома Сити Тъндър", „Орландо Меджик", „Торонто Раптърс" (с който печели шампионската титла през 2019 г.), „Лос Анджелис Клипърс" и „Милуоки Бъкс". Той е играл и за баскетболния отбор на „Реал Мадрид" – големия съперник на „Барселона", отбора на бившия ѝ партньор Жерар Пике.

„В миналото Серж Ибака е имал връзки с френския модел Синди Бруна и американската актриса и певица Кери Хилсън. „Разбрах преди няколко дни – взех телефона и започнах да звъня на хора от обкръжението на Шакира. Един от тях ми каза: „Уау, ами да, наистина изглежда въодушевена, но не знаем името", сподели Жорди Мартин."

„Когато от друг източник разбрах кой е той, видях, че имаме общ познат в Instagram. Обадих се на този човек – мой приятел – и той каза: „Боже, откъде знаеш, Жорди? Той лично ми сподели", разказа той.

Накрая той разкри още един детайл, който би потвърдил връзката: „Получих обаждане от човек, който разполага с много надеждна информация, потвърждаваща, че това може да е истина. Имам предвид, че да наречеш Ибака свой приятел – това си е сериозно нещо", призна той, цитиран .

Любопитна подробност е, че Серж Ибака е с цели 51 сантиметра по-висок от Шакира.

Баскетболната звезда има внушителен ръст от 2,08 метра, докато колумбийската певица е миньонче и е висока 1,57 метра.