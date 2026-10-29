Обвиняват Елтън Джон в предателство към Дейвид и Виктория Бекъм заради Бруклин

Застана ли сър Елтън Джон на страната на Бруклин Бекъм във войната му срещу родителите си Дейвид и Виктория?

Тази тема е водеща в британските таблоиди, след като легендарният певец и съпругът му Дейвид Фърниш бяха обвинени, че са застанали на страната на Бруклин и Никола Пелц след разрива в семейство Бекъм.

79-годишният сър Елтън е приятел с таткото Дейвид Бекъм от повече от 30 години, но сега купонясва не с него, а с отчуждения му син. Бруклин и Никола отпътуваха за Венеция, за да отпразнуват 64-ия рожден ден на съпруга на поп легендата. Бруклин Бекъм и Никола Пелц СНИМКА: Инстаграм/brooklynpeltzbeckham

През януари Бруклин публично обяви, че се е отчуждил от семейството си, като публикува шестстранично послание в инстаграм. В него той отправи няколко тежки обвинения към родителите си, включително твърдението, че Виктория е "превзела" първия танц на сватбата му. Бруклин и Никола споделиха снимки от пътуването си, показвайки как се включват в празненствата в новия бар на Дейвид - "Клубът на Елтън", пише "Дейли Мейл". Дейвид и Виктория Бекъм

Съпругът на певеца написа: "Благодарим ви много, че се присъединихте към празненствата! Много ви обичаме - теб и Никола!!!".

Фенове се запитаха защо младата двойка е присъствала, а Дейвид и Виктория - не.

"Поканени ли бяха Виктория и Дейвид Бекъм? Мислех, че и те са приятели с Елтън Джон и Дейвид Фърниш? Дали са взели страна?", "Дали Елтън се е скарал и с тях?, "Представете си да прекарвате време с приятели на родителите си, след като сте се скарали със самите родители", пишат последователите на семейството.

По време на партито сър Елтън излезе на сцената и изпълни песен за съпруга си, за когото се ожени на частна церемония в имението им в Уиндзор през 2014 г. Фърниш, който не е професионален певец, също се изяви пред гостите. Бруклин и Никол, които отпътуваха за Италия за уикенда, отседнаха в петзвезден хотел и се подготвиха за партито във впечатляващия спа център на комплекса.

Цената на нощувка в хотела достига внушителните 1313 паунда. Той се намира съвсем близо до апартамента на двойката. Имот от XVII век, разположен на брега на историческия венециански остров, където цените на недвижимите имоти достигат до 12 милиона паунда. През лятото Бруклин и Никола прекараха време с кръстника му Елтън и съпруга му Дейвид във вилата им в Южна Франция, вместо да бъдат с родителите на Бруклин. Семейство Бекъм и Елтън са приятели от повече от 30 години, като Дейвид дори нарича музиканта "чичо Елтън".