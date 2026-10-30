Подкаст: Надя Дердерян: Едни и същи актьори получават роли, други остават встрани

В българското кино, телевизия и театър едни и същи актьори получават възможности за изява, докато други остават встрани. За това говори Надя Дердерян, позната и от сериала “Мамник”, в новия епизод на подкаста “24 часа от живота”.
Дердерян признава, че досега не е имала главна роля на големия екран. Иска ѝ се да работи повече пред камера, но не на всяка цена. “Не ми се прави нищо клиширано”, казва актрисата, която би искала да има възможност сама да избира проектите, които я вълнуват. Професията ѝ е носила и немалко съмнения. “Имам моменти, в които просто нямам никаква мотивация и желание да продължа”, казва тя. Въпреки трудните периоди обаче не се отказва от актьорството, а срещите с публиката продължават да ѝ дават смисъл да бъде на сцената.
С особено вълнение Надя разказва за спектакъла “Пукнатини”, който има специално място в професионалния ѝ живот. “Това ми дава някакъв смисъл и мотивация да продължавам да се боря в тази професия”, разказва тя. Наскоро постановката гостува на театрален фестивал в Сърбия, където получава много добри отзиви, а екипът е поканен да представи спектакъла и в Македонския народен театър в Скопие. През 2027 г. на актрисата ѝ предстоят и два нови проекта - моноспектакъл в Плевенския театър и съвместен проект с Гери Турийска и поп певицата ИРРА. Засега Надя само загатва за тях, без да разкрива повече подробности.
Още от разговора с Надя Дердерян слушайте в подкаста “24 часа от живота” в сайта на “24 часа” и във всички аудио подкаст платформи