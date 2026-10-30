Подкаст: Надя Дердерян: Едни и същи актьори получават роли, други остават встрани

В българското кино, телевизия и театър едни и същи актьори получават възможности за изява, докато други остават встрани. За това говори Надя Дердерян, позната и от сериала “Мамник”, в новия епизод на подкаста “24 часа от живота”.

Дердерян признава, че досега не е имала главна роля на големия екран. Иска ѝ се да работи повече пред камера, но не на всяка цена. “Не ми се прави нищо клиширано”, казва актрисата, която би искала да има възможност сама да избира проектите, които я вълнуват. Професията ѝ е носила и немалко съмнения. “Имам моменти, в които просто нямам никаква мотивация и желание да продължа”, казва тя. Въпреки трудните периоди обаче не се отказва от актьорството, а срещите с публиката продължават да ѝ дават смисъл да бъде на сцената.

С особено вълнение Надя разказва за спектакъла “Пукнатини”, който има специално място в професионалния ѝ живот. “Това ми дава някакъв смисъл и мотивация да продължавам да се боря в тази професия”, разказва тя. Наскоро постановката гостува на театрален фестивал в Сърбия, където получава много добри отзиви, а екипът е поканен да представи спектакъла и в Македонския народен театър в Скопие. През 2027 г. на актрисата ѝ предстоят и два нови проекта - моноспектакъл в Плевенския театър и съвместен проект с Гери Турийска и поп певицата ИРРА. Засега Надя само загатва за тях, без да разкрива повече подробности.

Още от разговора с Надя Дердерян слушайте в подкаста “24 часа от живота” в сайта на “24 часа” и във всички аудио подкаст платформи