Не свърши хубавото време след 56 г. на сцена - Мими Иванова стана БГ вдъхновение

Тя е любимата певица за Веселин Маринов, затова веднага се съгласил да е гост на спектакъла

Двама са най-любимите певци за Веселин Маринов. С единия - Емил Димитров, той никога не се е качвал на обща сцена, а с Мими Иванова е имал много съвместни участия. И веднага се съгласява да е сред гостите на юбилейния концерт, с който любимата на поколения Мими Иванова отпразнува 80-ия си рожден ден и 56 години на сцена в зала 1 в сряда вечерта.

В деня на спектакъла си певицата е толкова развълнувана, че не хапва нищо - само на кафета и вода е. Но обичта, която получава, щом се качи на сцената, я зареждат напълно.

Мими Иванова с гостите на концерта си в зала 1 в сряда вечерта

Спектакълът ѝ бе под мотото “Когато бях момиче - Мими на 80” и в него прозвучаха хитове като “Слънцето е в моите коси”, “Майчице свята”, “Хора и улици”, “Вече свърши хубавото време”, “Петнадесет лалета”. Освен Веселин Маринов рожденичката поздравиха Васил Найденов, Маргарита Хранова, Елвира Георгиева, Деси Слава, която е племенница на Мими Иванова.

Иванова с колегата си Васил Найденов

Изненадата на вечерта бе, когато рожденичката получи специалната награда на БГ радио - за БГ вдъхновение, на името на Ана-Мария Тонкова. Почетният приз е израз на признателност за изключителния принос на Мими Иванова към българската музика и вдъхновяващото ѝ присъствие в културния живот на страната.

Това е единствената награда на БГ радио, която се определя лично и единодушно от екипа на медията – като знак на уважение към творци, оставили незаличима следа в сърцата на поколения българи.

На сцената на концерта на финала излезе и големият композитор и съпруг на Мими - Развигор Попов.

