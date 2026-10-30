Цеко Минев в аванс получи най-големия подарък за рождения си ден

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Най-големия подарък президентът на федерацията по ски Цеко Минев получи в аванс - тази година бе най-успешният сезон в българските ски. Тервел Замфиров дори взе олимпийски медал в сноуборда.

С нетърпение Цеко Минев очаква и първия сняг, защото още през януари в Банско ще се проведе световната купа в сноуборда с участието на Замфиров, Радослав Янков и Малена Замфирова. Това е основното състезание за 2027-а.

А на личния му празник днес най-много радост ще му донесат внуците на традиционната семейна вечеря.

Пожелаваме му здраве и още много медали!