Юлиан Вергов сам се забърква в нелепа ситуация в “Подаръкът”

В комедия за нелепите ситуации, в които човек сам се забърква, влиза актьорът Юлиан Вергов. Героят му е в основата на премиерния спектакъл “Подаръкът”. Сюжетът разказва за необичайна пратка, която преобръща света на главния герой Колин. Уж е красиво опакована кутия, изпратена анонимно от сладкарница, която обаче се оказва с ужасно неприятно съдържание. Героят на Вергов не я приема като шега, а решава да открие кой стои зад нея и какво е искал да му каже.

Спектакълът е по съвременната британска пиеса на Дейв Флорес и ще оживее на сцената и с участието на Пламен Димов и Дария Симеонова. Те играят ролите на сестрата на главния герой - Лайза, и нейният съпруг Брайън. Така историята, която би могла да приключи за минути, постепенно се превръща в поредица от подозрения, конфликти и все по-абсурдни опити за разрешаването им.

От световната си премиера в Лондон през 2025 година „Подаръкът" привлича вниманието на британските театрални медии и получава положителни оценки за оригиналната си драматургична идея, хумора и актьорските изпълнения. WhatsOnStage ѝ дава четири звезди, а Theatre & Tonic – пет. Пиесата предизвиква интерес и с начина, по който използва абсурдната комедийна ситуация, за да постави въпроси за тревожността, човешките взаимоотношения и неспособността ни да оставим някои неща просто да отминат. Дария Симеонова играе в "Подаръкът" Снимка: Павел Червенков, а дизайнът на фотосесията е на Теодора Симова.

Авторът на пиесата Дейв Флорес е британски драматург и сценарист, чиито творби са представяни на сцени като Hampstead Theatre, Royal Court и Soho Theatre. С „Подаръкът" той съчетава характерния за британската комедия остър диалог с психологически наблюдения върху поведението на хората в ситуации, в които разумът постепенно отстъпва място на подозренията и ирационалните решения.

Именно тази актуалност е в основата на режисьорския прочит на Васил Дуев-Тайг, който разглежда „Подаръкът" като история за съвременния човек, поставен под непрекъснат натиск да бъде информиран, успешен и съвършен.