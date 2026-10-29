Китаристката от трите световни турнета на Майкъл Джексън у нас

Дженифър Батън - китаристката, която е плътно до Майкъл Джексън по време на турнетата му Bad, Dangerous и History, пристига у нас. Тя ще се включи в музикалния спектакъл This Is Michael, посветен на Краля на попа. В него виртуозни музиканти и танцьори и впечатляващи визуални ефекти отвеждат публиката на пътешествие през най-обичаните песни на Джексън. Спектакълът ще е в две вечери - на 2 и 3 април, в зала 1 на НДК.