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Китаристката от трите световни турнета на Майкъл Джексън у нас

Цветелина Шенева
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Китаристката Дженифър Батън

Дженифър Батън - китаристката, която е плътно до Майкъл Джексън по време на турнетата му Bad, Dangerous и History, пристига у нас. Тя ще се включи в музикалния спектакъл This Is Michael, посветен на Краля на попа. В него виртуозни музиканти и танцьори и впечатляващи визуални ефекти отвеждат публиката на пътешествие през най-обичаните песни на Джексън. Спектакълът ще е в две вечери - на 2 и 3 април, в зала 1 на НДК.

Китаристката Дженифър Батън

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