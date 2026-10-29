Борислав Великов събра Царя, бивши премиери и министри за 80-ия си рожден ден

Политици, бивши министри и известни лица от обществения живот се събраха в столичния хотел "Балкан Палас", за да отпразнуват осемдесетия юбилей на бившия председател на парламента доц. д-р Борислав Великов. Той бе начело на тридесет и деветото обикновено народно събрание в периода 23.02.2005 – 17.06.2005 г. от партия НДСВ.

Празничната вечер събра на едно място представители на различни поколения от българския политически елит. Сред най-разпознаваемите лица бяха тези на настоящата шефка на парламента Михаела Доцова, бившият премиер и монарх Симеон Сакскобургготски, министърът на финансите Гълъб Донев, министърът на образованието проф. д-р Георги Вълчев, конституционни съдия Янаки Стоилов, кметът на Община Монтана Златко Живков, бившият председател на народното събрание от НДСВ Огнян Герджиков, бившият премиер от ПП Николай Денков, бившата служебна министърка на здравеопазването д-р Галя Кондева, бившият финансов министър от НДСВ Милен Велчев и др.

Бившият председател на парламента доц. д-р Борислав Великов СНИМКА: ПАРАСКЕВА ГЕОРГИЕВА

Събитието се проведе в празничната зала „Роял" на „Балкан Палас", като беше съпроводено от музикален акомпанимент, предоставен от естрадната певица Мими Иванова и вечните братя Благовест и Светослав Аргирови. Гостите забавляваха още артистът Ненчо Илчев и комикът Димитър Туджаров – Шкумбата. Водеща на празненството беше певицата Алекс Раева.

Доц. Д-р Великов отправи призив към гостите си да дарят по нещо за ремонт на църквата „Света Троица" в с. Благово и доизографисване на храма „Свети Дух" в гр. Монтана. Той бе отправил и специална молба да не му се носят подаръци и цветя, но изрази благодарностите си на тези, които въпреки това му поднесоха по нещо.

Доц. Д-р Великов до председателката на парламента Михаела Доцова и Симеон Сакскобургготски

Борислав Великов е роден на 29 октомври 1946 г. Той е доцент в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски", председател на тридесет и деветото обикновено народно събрание и депутат от Монтана в три мандата. До 2020 г. е лидер на партия „Българска нова демокрация".

Той участва в управлението и развитието на редица академични и обществени организации като БАН, Софийски университет и Университета по хранителни технологии в Пловдив. Доц д-р Великов работи и в областта на водите и индустрията, включително като заместник-председател на комисията по водите към Европейската федерация на ВиК операторите.

През 1992 г. основава компанията „Аквахим", която днес осигурява работа на 60 висококвалифицирани български специалисти, сред които химици, биолози, медици, фармацевти и икономисти. Велков е и почетен гражданин на Монтана и Лом.