Мечокът Явор пристигна в новия си дом в Белица

Мечокът Явор вече е в новия си дом в Парка за мечки край Белица. След 14 години в тесни бетонни заграждения 22-годишният мечок, който никога не се е докосвал до трева, успешно пристигна в защитеното убежище на фондация "Четири лапи". Явор бе транспортиран от зоопарка в Ловеч. Преди пътуването ветеринарни лекари извършиха медицински преглед и потвърдиха, че общото му здравословно състояние позволява безопасното му транспортиране. До новия си дом той пътува със специализираната мечешка линейка на фондацията.

"След пристигането си в Парка в Белица Явор започна предпазливо да опознава новата си среда. Засега той е настанен в специално подготвен карантинен сектор с площ от три декара, оборудван с басейн и изкуствена бърлога. Ветеринарен лекар и гледачите на парка ще следят внимателно състоянието му и ще му помогнат да се адаптира постепенно. Тук Явор ще има възможност да изследва пространството около себе си, да се разхлажда във водата и да се оттегля в бърлогата си, когато пожелае. Предстои му период на адаптация, през който екипът на парка ще се грижи за спокойствието и доброто му състояние", съобщиха от Парка.

Преместването на мечока стана възможно благодарение на съвместните усилия на "Четири лапи", Община Благоевград, Зоопарк Благоевград и Зоопарк Ловеч.

След месеци на последователна работа и координация фондация "Четири лапи" и Община Благоевград подписаха договор за дарение на 22-годишния мечок Явор. С него той преминава под грижите на Фондацията.

Договорът между "Четири лапи" и Община Благоевград е сключен в изпълнение на решение на Общинския съвет на Благоевград от 25 септември 2026 г., с което съветниците дадоха съгласието си Явор да бъде дарен на фондацията. Предложението беше внесено от кмета на Благоевград Методи Байкушев след официално писмо, в което организацията изрази готовност да приеме мечока.

Явор е роден на 20 януари 2004 г. в зоопарка в Стара Загора, но само няколко месеца по-късно, по силата на договор за размяна, става собственост на община Благоевград. От 2012 г. насам той живее в Зоопарк Ловеч по договор за размножителен заем, в условия, които не му осигуряват необходимата естествена среда. Той познава само бетонни заграждения и никога не е докосвал трева. Зоопарк Благоевград вече отглежда три мечки и не може да му предложи подходящ дом, тъй като капацитетът на заграждението за кафяви мечки е запълнен.

От Парка съобщиха, че две от мечките вече са заспали зимен сън. Тази година първите са Станди и Сейда. Заспиването на обитателите дава ясен сигнал, че трябва да им се осигури необходимото спокойствие, за да се насладят най-пълноценно на хибернацията си.

Последният ден, в който Паркът ще приема гости за тази година е на 01.11.26 година (неделя) и след това заваря до следващата пролет.