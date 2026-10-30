Американската джаз звезда ще изнесе първия си бутиков концерт в България на 8 ноември в НДК

На 26 години Самара Джой вече има шест награди „Грами“ и три студийни албума. Пее джаз, пише текстове по инструментални композиции и достига до младите слушатели, които откриват тази музика чрез социалните мрежи. На 8 ноември 2026 г. в зала 3 на НДК българската публика ще я чуе за първи път на живо заедно с нейния седемчленен джаз бенд. Джой идва у нас по покана на BG Sound Stage.

Родена и израснала в Бронкс, Ню Йорк, Самара идва от семейство, в което музиката е част от всекидневието. Баба ѝ и дядо ѝ пеят в госпъл формацията The Savettes, а баща ѝ е певец и басист, работил с госпъл музиканта Андре Крауч. Самата тя започва да пее в църковен хор и расте с госпъл, соул и ритъм енд блус. По-задълбоченото ѝ навлизане в джаза идва по време на обучението ѝ в Purchase College към Щатския университет на Ню Йорк. През 2019 г., още като студентка, печели международния конкурс за джаз вокалисти „Сара Вон“.

Самара Джой

Дебютният ѝ албум „Samara Joy“ излиза през 2021 г. Година по-късно тя записва „Linger Awhile“ за Verve - лейбъла, свързан с историята на Ела Фицджералд. Именно този албум ѝ носи първите две награди „Грами“ през 2023 г.: за най-добър джаз вокален албум и за най-добър нов артист. Второто отличие я извежда отвъд специализираната джаз публика и поставя името ѝ сред водещите млади изпълнители на американската сцена.

Интересното е, че още с първата си награда „Грами“ в категорията „Най-добър нов изпълнител“ (Best New Artist) тя изпреварва имена от поп и рок сцената като Anitta, Måneskin и Wet Leg. Отличието е значимо постижение и за джаз общността, чиито представители рядко получават признание в основните категории на наградите.

Самара Джой

Следват „Грами“ за изпълнението на „Tight“ през 2024 г. и още две награди през 2025 г. - за албума „A Joyful Holiday“ и за „Twinkle Twinkle Little Me“, записана с пианиста Съливан Фортнър. През 2026 г. албумът „Portrait“ ѝ носи шестата статуетка и третото отличие за най-добър джаз вокален албум.

„Все още се чувствам като ученичка. Това е само началото - предстои още много“, казва Самара Джой.

„Portrait“, издаден през 2024 г., показва развитието ѝ и като автор, аранжор и ръководител на бенд. Джой е съпродуцент заедно с тромпетиста Брайън Линч, а записът отразява работата и общуването с музикантите, с които тя пътува на турне. Сред композициите е „Reincarnation of a Lovebird“ на Чарлз Мингъс, към която певицата добавя собствен текст. Така интересът ѝ към джаз наследството се превръща и в отправна точка за авторска работа.

Сравненията със Сара Вон и Ела Фицджералд съпътстват кариерата ѝ още от началото. Следва джаз традициите, но същевременно изпълненията ѝ се разпространяват в TikTok и достигат до млада публика – така джаз стандарти, създадени десетилетия преди раждането ѝ, намират нови слушатели чрез нейния глас.

Непосредствено преди гостуването в София, през октомври 2026 г., излезе и първият ѝ концертен запис - „Live at the Blue Note L.A.“. Миниалбумът включва пет изпълнения, записани през април в прочутия клуб в Лос Анджелис с нейния гастролиращ бенд. Той улавя взаимодействието между певицата и състава — съществена част от музикалния ѝ почерк и добра отправна точка към предстоящата среща с нея в София.

Първият концерт на Самара Джой у нас е на 8 ноември 2026г, в зала 3 на НДК. Последни билети са в продажба в www.more.com.