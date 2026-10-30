Американската джаз звезда ще изнесе първия си бутиков концерт в България на 8 ноември в НДК
На 26 години Самара Джой вече има шест награди „Грами“ и три студийни албума. Пее джаз, пише текстове по инструментални композиции и достига до младите слушатели, които откриват тази музика чрез социалните мрежи. На 8 ноември 2026 г. в зала 3 на НДК българската публика ще я чуе за първи път на живо заедно с нейния седемчленен джаз бенд. Джой идва у нас по покана на BG Sound Stage.
Родена и израснала в Бронкс, Ню Йорк, Самара идва от семейство, в което музиката е част от всекидневието. Баба ѝ и дядо ѝ пеят в госпъл формацията The Savettes, а баща ѝ е певец и басист, работил с госпъл музиканта Андре Крауч. Самата тя започва да пее в църковен хор и расте с госпъл, соул и ритъм енд блус. По-задълбоченото ѝ навлизане в джаза идва по време на обучението ѝ в Purchase College към Щатския университет на Ню Йорк. През 2019 г., още като студентка, печели международния конкурс за джаз вокалисти „Сара Вон“.
Дебютният ѝ албум „Samara Joy“ излиза през 2021 г. Година по-късно тя записва „Linger Awhile“ за Verve - лейбъла, свързан с историята на Ела Фицджералд. Именно този албум ѝ носи първите две награди „Грами“ през 2023 г.: за най-добър джаз вокален албум и за най-добър нов артист. Второто отличие я извежда отвъд специализираната джаз публика и поставя името ѝ сред водещите млади изпълнители на американската сцена.
Интересното е, че още с първата си награда „Грами“ в категорията „Най-добър нов изпълнител“ (Best New Artist) тя изпреварва имена от поп и рок сцената като Anitta, Måneskin и Wet Leg. Отличието е значимо постижение и за джаз общността, чиито представители рядко получават признание в основните категории на наградите.
Следват „Грами“ за изпълнението на „Tight“ през 2024 г. и още две награди през 2025 г. - за албума „A Joyful Holiday“ и за „Twinkle Twinkle Little Me“, записана с пианиста Съливан Фортнър. През 2026 г. албумът „Portrait“ ѝ носи шестата статуетка и третото отличие за най-добър джаз вокален албум.
„Все още се чувствам като ученичка. Това е само началото - предстои още много“, казва Самара Джой.
„Portrait“, издаден през 2024 г., показва развитието ѝ и като автор, аранжор и ръководител на бенд. Джой е съпродуцент заедно с тромпетиста Брайън Линч, а записът отразява работата и общуването с музикантите, с които тя пътува на турне. Сред композициите е „Reincarnation of a Lovebird“ на Чарлз Мингъс, към която певицата добавя собствен текст. Така интересът ѝ към джаз наследството се превръща и в отправна точка за авторска работа.
Сравненията със Сара Вон и Ела Фицджералд съпътстват кариерата ѝ още от началото. Следва джаз традициите, но същевременно изпълненията ѝ се разпространяват в TikTok и достигат до млада публика – така джаз стандарти, създадени десетилетия преди раждането ѝ, намират нови слушатели чрез нейния глас.
Непосредствено преди гостуването в София, през октомври 2026 г., излезе и първият ѝ концертен запис - „Live at the Blue Note L.A.“. Миниалбумът включва пет изпълнения, записани през април в прочутия клуб в Лос Анджелис с нейния гастролиращ бенд. Той улавя взаимодействието между певицата и състава — съществена част от музикалния ѝ почерк и добра отправна точка към предстоящата среща с нея в София.
Първият концерт на Самара Джой у нас е на 8 ноември 2026г, в зала 3 на НДК. Последни билети са в продажба в www.more.com.