Евтим Милошев пред БАН: Бъдете будни и пазете националните ни идеали

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„В научните институти прозорците често светят нощем, защото там има някой, който мисли, някой, който задава въпроси, някой, който все още вярва." С тези думи министърът на културата Евтим Милошев се обърна към участниците в тържественото събрание на Българската академия на науките за Деня на народните будители.

В зала „Проф. Марин Дринов" в централната сграда на Академията се събраха представители на институтите на БАН и на научната и академичната общност.

В словото си Милошев се върна към създаването на Българското книжовно дружество в Браила през 1869 г. Той подчерта вярата на неговите основатели, че познанието, просвещението и културата ще направят българите свободни.

„Това дружество днес е Българската академия на науките. Това сте вие", каза министърът, цитиран от БТА.

Милошев посочи, че е дошъл преди всичко, за да засвидетелства уважението си към Академията. Вместо да прочете подготвеното приветствие, той го предаде на председателя на БАН член-кореспондент Евелина Славчева.

Министърът призова учените да бъдат будни и да пазят националните идеали, като чрез науката, просвещението и културата съхраняват българската идентичност в динамичното съвремие.

На събранието бяха връчени наградите на БАН за журналисти за 2025 г., присъждани за принос в представянето на науката пред широката общественост, както и отличията на Съюза на учените в България за високи научни постижения за 2026 г.

Миналогодишните журналистически награди на Академията получиха Ваня Милева от „Офнюз" в категория „Онлайн медии" и Виктория Петрова от Би Ти Ви в категория „Електронни медии". Велиана Христова бе отличена за цялостно дългогодишно отразяване на дейността на БАН, а генералният директор на БТА Кирил Вълчев — за „Правилна и богата българска реч в журналистиката".

Тогава награди за високи научни постижения от Съюза на учените в България получиха д-р Моника Георгиева-Мутовска, д-р Гергана Маровска, доц. д-р Мария Александрова-Пандиева и проф. дтн Гаро Мардиросян.