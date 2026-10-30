Валди Тотев: Кирчо беше капитанът на "Щурците", а аз юнгата

Кирил Маричков щеше да навърши 82 години на 30 октомври. За неговата непримиримост, приятелството и празнината след загубата разказва музикантът, с когото дели сцена близо половин век - Валди Тотев.

В добрите стари времена всички бяха налице Снимка: Архив

Рожденият му ден отново събра в една дата обичта към песните му и тъгата по човека, който ги остави. За публиката той е легендата на "Щурците", един от големите гласове на българския рок. За Валди Тотев е просто Кирчо - приятелят, с когото близо половин век дели сцени, пътувания, репетиции и разговори, в които никога не настъпва неловко мълчание.

"Празнината, оставена от него, няма как да се запълни. Ние сме прекарали толкова много време заедно", споделя Тотев.

В тези думи се побира цял един живот. Години, през които музикантите от "Щурците" са по-често заедно, отколкото със семействата си. Опознават се в светлината на прожекторите, но и в умората след поредното участие, в дългите пътувания и в разправиите, които публиката никога не вижда. Именно там изпъква една от най-характерните черти на Маричков - готовността да поеме отговорността и да отстоява онова, което смята за правилно.

Рожденият му ден стана ден на българската рокмузика Снимка: Архив

"Кирчо беше капитанът на кораба "Щурците", казва Валди. И с присъщото си чувство за хумор разпределя останалите роли в екипажа: "Пеци Гюзелев беше боцманът, аз бях винаги юнгата, а Жоро беше баласт."

Зад шегата обаче стои съвсем сериозно признание.

"Кирчо вършеше цялата работа, няма какво да се лъжем. Имаше нерви да се бори с всичките идиотщини в тази тогава много идиотска държава. И с всички проблеми, които възникваха не по наша вина."

Битките понякога са за неща, които би трябвало да се подразбират. Подготвена сцена. Почистена гримьорна. Работещо осветление. Електротехник, който да дойде навреме, за да могат музикантите спокойно да се подготвят за концерта. Маричков не приема нехайството като неизбежна част от професията.

"Никой не смееше да се опълчи така на шефовете в Концертна дирекция и да им тропне, да им каже: "Няма да правим концерти, ако три часа преди това не е дошъл електротехник да пусне тока!". Това нещо би трябвало да е нормално, но у нас не е", разказва Тотев.

Когато условията не са изпълнени, "Щурците" могат да се приберат в хотела и да изчакат организаторите да си свършат работата. А ако необходимото не бъде направено - да си тръгнат. За Маричков това е въпрос на отношение към труда им, към музиката и към хората, които са дошли да ги слушат.

"Кирчо беше като ледоразбивач за всичко. Имаше известна доза лудост в него, която помагаше. Той просто плашеше тогавашните шефове с енергията и категоричността си."

От извоюваното впоследствие се ползват и други музиканти. Някой обаче трябва пръв да настоява, да понесе напрежението и да откаже удобното примирение. В "Щурците" този човек е Кирил Маричков.

Взискателността му не се изчерпва с организаторите. Насочва я и към собствената си група. Самият той признава: "Може някой път да съм искал в повече от момчетата от групата, но това винаги е било с добра цел."

Да останеш толкова дълго в една група означава да се научиш и да отстъпваш. Различните характери, умората и несъгласията са неизбежни. Според Валди тайната на "Щурците" е в постоянството и в решението да пазят създаденото заедно.

"Ние се задържахме толкова дълго и постигнахме толкова много благодарение на това, че не развалихме къщичката", обяснява той. "Няма как да се мине без компромиси, трябва човек да отстъпи в някои моменти."

Маричков обаче има ясна представа за границата на компромиса. Формулира я с думи, които звучат като личен житейски принцип: "Не е важно как да захапеш кокала, много по-важно е как да не го захапеш!"

Тази независимост върви с любопитство към света и с удоволствието от общуването. Извън сцената Кирчо е човекът, с когото разговорът може да тръгне от музиката и да стигне до политиката, историята или поредната новина.

"Кирчо беше човек, с който можеше да се говори на много теми. Имаше широка обща култура, интересуваше се от политика. Винаги беше интересно, не е настъпвала и минута мълчание. Ярки спомени!"

Именно тези всекидневни моменти правят загубата толкова осезаема. Записите съхраняват певеца, снимките - усмивката му. Но приятелят липсва в обикновения разговор, в споделеното мнение, в реакцията, която близките му познават още преди да е изречена.

През последните месеци от живота си Маричков преминава през тежки физически изпитания. След падане и травма на гръбнака болките го съпътстват, но той продължава да излиза пред публика. Гласът му остава забележително съхранен.

"На сцената беше незаменим до последно, имаше невероятно запазен глас", казва Валди.

Тотев е до него и на 11 октомври 2024 г. в село Селановци, когато нелеп инцидент прекъсва живота на музиканта. До осемдесетия му рожден ден остават само деветнадесет дни. Предстои големият концерт в зала 1 на НДК, замислен като юбилеен празник. За съжаление, Маричков не можа да присъства на него.

Концертът бе паметен, а колегите му от "Фондацията" обявяват 30 октомври за Ден на българската рок музика. Рожденият му ден получава продължение в концертите, в младите изпълнители и в песните, които отдавна са част от личните истории на няколко поколения.

"Със смъртта му си отиде една епоха", казва Валди Тотев, който в момента пише книга със спомените си за "Щурците".

За него тази епоха има съвсем човешки образ - високия, енергичен Кирчо, който държи сцената да е готова, има мнение по всеки въпрос и не оставя разговора да замре.

"Песните му ще продължават да събират хората", казва тъжно Валдид Тотев. А на приятелите му продължава да липсва гласът, който се чуваше и след последния акорд.