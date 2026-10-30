Арчи и Лилибет никога няма да се запознаят с дядо си - бащата на Меган Маркъл е педофил (Обзор)

Лондонската полиция я моли за копие на изгубено писмо, в което бившата жена на баща ѝ съобщава за неговите престъпни наклонности

Пореден скандал помрачи първата ученическа ваканция във Великобритания на семейството на принц Хари. Този път той е свързан с бащата на съпругата му Меган.

82-годишният Томас Маркъл е обвинен в сексуално насилие над деца и по случая се води разследване във Филипините, където той живееше преди време.

Списание “Пийпъл” разкри, че новината е сварила Меган и Хари по време на почивка извън Обединеното кралство, тъй като децата им Арчи и Лилибет в момента са в кратка ваканция от английското си училище. “Тя е много разстроена. Има малки деца и мисля, че това, наред с мисълта за жертвите, тежи много на съзнанието ѝ. Травмиращо е”, казва близък до семейството пред изданието. По думите му обаче Меган изпитва и “леко чувство на облекчение, че всичко това излиза наяве”, тъй като е била информирана за част от обвиненията срещу баща си още през 2019 г., няколко месеца след като се омъжва за по-малкия син на британския крал. По това време тя вече е спряла да говори с Томас Маркъл, след като става ясно, че той е получил пари от таблоиди за информация около участието си в сватбата на Меган и Хари. Бащата не само не е допуснат до събитието по настояване на дъщеря си, но и оттогава двамата спират да общуват.

Томас Маркъл никога не се е срещал и с внуците си Арчи и Лилибет. И за това решение на майка им е допринесло и писмо, което тя получава от лондонската полиция преди 7 години. То е написано от първата съпруга на баща ѝ. Рослин Лавлес предупреждава Скотланд Ярд, че Томас Маркъл пътува до Азия с цел сексуална експлоатация на деца и изразява притеснения за сигурността на Меган и Хари. Вместо да започне разследване или да подаде сигнала към международни служби, лондонската полиция просто препраща писмото до кралското семейство “за информация” и затваря случая.

Сега обаче се оказа, че това не само е било сериозен гаф, но и че въпросното писмо е изгубено. Рослин Лавлес умира преди две години, така че няма как да разкаже какво е написала в него. Вестник “Таймс” разкри, че по тази причина

Скотланд Ярд е била

принудена да се свърже

наскоро с херцогинята на

Съсекс

и да я попита дали пази копие от документа. Меган е потвърдила, че има такова, и го е предоставила на полицията.

Разплитането на случая сега започна, след като синът на Рослин Лавлес и Томас Маркъл съобщи, че е открил четири големи кашона, съдържащи “стотици, ако не хиляди” изображения с детска порнография. Томас Маркъл-младши разкри, че те са се намирали в дома им във Филипините, където двамата се преместиха да живеят в началото на миналата година. Бащата обаче се върна преди няколко месеца за лечение в Америка, след като единият му крак бе ампутиран заради прекъснато кръвообращение.

Филипинската полиция потвърди, че е получила въпросните кашони от сина и е започнала разследване. Самият Томас Маркъл отрече обвиненията, наричайки ги “болни лъжи”.

“Никога не бих могъл да направя това, в което ме обвиняват. Това е най-лошото нещо, в което някой може да бъде обвинен”, заяви той. Подозренията са, че е експлоатирал сексуално уязвими, малки момичета при свои пътувания във Филипините и Тайланд. Томас Маркъл призна, че е плащал за секс, но само на пълнолетни. “Харесвам азиатски жени, но това не е престъпление”, обясни той. На друго мнение обаче е филипинският министър на вътрешните работи Джонвик Ремула. Според него “в момента всички признаци сочат към евентуален сексуален престъпник от най-лош вид”, но всичко ще се изясни, когато разследването приключи.

“Въпреки че мащабът на разкритото до момента е по-отвратителен, отколкото човек изобщо би могъл да си представи, искрено се надявам, че правосъдието ще възтържествува напълно и че приоритет ще останат безопасността и защитата на невинните деца”, написа Меган след новите разкрития на своя полубрат. В изявлението си херцогинята на Съсекс споделя още, че

Арчи и Лилибет не познават

своя дядо точно заради

въпросните обвинения

“Надявам се, че вече ще се разбере, че въпреки изкривяванията в някои медийни публикации през годините дистанцирането от моя баща и решението да не му позволявам да има контакт с децата ни беше с една цел - да ги защитим”, обяснява съпругата на принц Хари.

Според “Сън” тя е запознала Томас Маркъл с тази своя позиция още преди година. Докато той е бил в болница във Филипините за ампутиране на крака си, тя му е изпратила писмо и е уредила представител на здравното заведение да му го занесе до леглото и той да се подпише върху документ, че го е получил. Причината е, че го информира, че е наясно с обвиненията в сексуално насилие и че никога няма да му позволи да се види с двете ѝ деца. Меган пише и че това е последният път, в който той ще чуе нещо от нея.

Английски медии коментират, че, изглежда, тя внимателно е подготвяла позицията си по този скандал, тъй като за разлика от предишните, в които се забъркваше, за първи път наистина може да получи някакво състрадание и опит за разбиране през какво е преминала, за да се превърне в жената, която е в момента. Преди четири години в документален филм за живота си тя казва: “Цял живот бях момичето на татко”, което прозвуча малко странно тогава, тъй като вече се знаеше, че Томас Маркъл постоянно продава дребни подробности за дъщеря си, за да спечели някой друг долар. Любители на консперативни теории даже твърдят, че раздухването на скандала сега може и въобще да не е случайно, тъй като Меган се нуждае от голяма доза емпатия, за да намери отново подобаващо място в обществения живот на Обединеното кралство, макар и вече да не е част от британското кралско семейство.

Херцогинята започва работа в кулинарно предаване в Австралия

След като плановете да се снима в сериал в Англия се провалиха, Меган Маркъл потегля за Мелбърн. Тя ще бъде водеща на австралийското телевизионно шоу за готвене от деца Junior MasterChef. Съпругата на принц Хари се появи като гостуващ съдия във версията за възрастни преди няколко месеца, но участието ѝ беше мимолетно.

Сега се очаква Меган, която е бивша актриса, да води целия сезон на кулинарното предаване за деца през 2027 г., като снимките ще започнат в началото ѝ в Мелбърн. Според английски медии за Австралия тя ще пътува с Хари и децата им. Наскоро той каза в интервю, че гледат да не се разделят за повече от 10 дни, каквито и ангажименти да имат по света. Също така разкри, че 7-годишният Арчи и 5-годишната Лилибет бързо са се адаптирали при преместването си в Англия благодарение на децата на близки приятели. До момента не е известно да са общували със семейството на по-големия му брат принц Уилям. Двамата се скараха жестоко покрай обвиненията, които Хари и Меган отправиха към кралското семейство, след като го напуснаха с гръм и трясък преди 6 г., за да живеят в САЩ. Американската им приказка за свободен живот обаче не трая много и през август те отново се върнаха на Острова, но този път избраха частен имот в английската провинция, далеч от кралските дворци.