Българинът Радостин Бекирски стигна с картините си до света на Карл Лагерфелд

Художникът прави изложба в Париж, негови творби имат топмоделът Кара Делевин и Парис Хилтън

Три години работа, десетки лица на световни знаменитости и покана от екипа на Карл Лагерфелд отвеждат българския художник Радостин Бекирски, който от години живее и твори в Амстердам, до една от най-престижните модни столици - Париж. Между 16 и 20 ноември той ще направи изложбата си “Сценарият и актьорският състав - Икони” в пространство на модната къща Maison Karl Lagerfeld. Представянето е по покана и с подкрепата на екипа на Карл Лагерфелд, който продължава творческото наследство на дизайнера и подпомага съвременни артисти.

В колекцията са събрани образи на личности, оставили следа в модата, киното, музиката и фотографията. Сред тях са Донатела Версаче, Карин Ройтфелд, Ева Херцигова, Изабел Юпер, Памела Андерсън, Селин Дион, Амбър Валета и Анук Яй. Присъства и Карл Лагерфелд, макар Бекирски никога да не се е срещал лично с него. Творбата, вдъхновена от дизайнера, не е традиционен портрет, а хибридна композиция, в която художникът съчетава различни визуални подходи.

Две от картините му вече са собственост на световноизвестни жени, които са го вдъхновили за тях. През 2022 г. по време на Седмицата на модата в Париж Бекирски подарява портрет на британския модел и актриса Кара Делевин в централата на Maison Karl Lagerfeld. През октомври 2025 г. се среща и с Парис Хилтън отново по време на дефилетата във френската столица, а тя е истински впечатлена от картината, която получава.

Друга негова творба е

притежание на Карин

Ройтфелд, бившата главна

редакторка на френския Vogue

Картината е закачена на видно място в дома ѝ и присъства на страниците на престижни издания като Architectural Digest, Vogue Living Netherlands и Purple Magazine, които са представяли жилището.

Изкуството е част от живота на Радостин Бекирски още от детството. И двамата му родители са художници, а баща му е хореограф и на български народни танци. От него Бекирски запомня вниманието към движението, жеста и сложността на традиционните костюми. Фолклорът оставя следа в усещането му за цвят, ритъм и символика, както и в интереса към образи, които носят едновременно красота и загадъчност.

Като ученик е приет в художествена гимназия в Пловдив, но по семейни причини не заминава да учи там. Вместо това избира техникум по текстил и облекло в родния Благоевград. Рисуването не се превръща веднага в негова професия, но интересът към дрехите, материалите и човешката фигура остава.

На 18 години заминава за Амстердам, където живее сестра му. Познава града от летните си гостувания и е привлечен както от атмосферата му, така и от електронната музикална сцена. Започва да работи като диджей и да създава собствени композиции като хоби. По-късно негов приятел, танцьор в сферата на съвременния танц в Нидерландия, го кани да прави музика за спектакли, с които участва на фестивал в Швейцария. Бекирски експериментира, като съчетава електронно звучене с елементи от българския фолклор, и в продължение на няколко години работи като звуков дизайнер за представленията.

Паралелно с музиката се изявява и като стилист. Сред моделите и популярните личности, с които работи през годините, са Марк ван дер Лоо, Алекс Търнър от британската група Arctic Monkeys, Мариан Йонгман и Джордан Барет. Професията го среща отблизо със света на модата и фотографията, в който образът се изгражда с внимание към всеки детайл.

“По време на пандемията започнах да рисувам”, разказва Радостин. Първото му ателие е таванското помещение в дома на сестра му в Амстердам - съвсем малко пространство, но достатъчно за началото на нова посока. Там създава и една от първите си големи творби от поредицата, посветена на съвременни икони - почти двуметровата картина на Карин Ройтфелд.

Когато избира кого да нарисува, Бекирски търси характера, присъствието и особеното излъчване на човека. При Карин Ройтфелд например го привличат стилът и отношението ѝ. Понякога отправната точка е естетическо напрежение, друг път - усещане за сила или уязвимост. Затова и не всички негови творби приличат на класически портрети. В някои реалистичните черти се преплитат с абстрактни елементи, а образът се превръща в нещо повече от точно възпроизвеждане на лицето.

Най-голямата му картина досега е на Донатела Версаче. Работи по нея около две години, на няколко етапа. Продължителността се дължи както на мащаба, така и на прекъсванията, преместването на ателието и необходимостта да се връща към платното, когато има достатъчно време и концентрация. Повечето му картини са с размер около метър или повече, а някои достигат два метра. Обикновено завършването на една творба отнема между два и три месеца.

Работи основно

с въглен и маслени бои

или използва смесена техника, в която ги комбинира. Не следва предварително начертана схема за всяка картина. Започва с основата и оставя работата да се развива според усещането му за образа. Понякога отдавна знае кого иска да нарисува, но решението с коя творба да започне идва спонтанно.

В картините му преобладават тъмните и наситени тонове, които носят драматизъм, но това не е задължително правило. Творбата, вдъхновена от Памела Андерсън, например е по-светла и цветна. За него е важно всяка картина да има собствено настроение, вместо всички да следват една и съща палитра.

Една от основните му идеи е, че изкуството не бива да става стерилно. “Несъвършенството поражда емоция. Съвършенството принадлежи на машините и системите”, е неговото разбиране. И не се стреми към абсолютна фотографска точност. Една линия, жест или неочакван контраст понякога може да кажат повече. Важно е да остане пространство за въображението на зрителя.