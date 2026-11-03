Историята на кучето Киара – от собственик, който я бие, до грижите на цял квартал, оживява във филм

Хиляди софиянци я познават от будката за вестници до БНТ

Кучето, което продава вестници - така е известна Киара в столичния квартал “Оборище”, където прекарва живота си повече от 20 години. Останала на улицата като съвсем младо и енергично куче, тя намира “дом” на ъгъла между улиците “Шейново” и “Сан Стефано” до местния тотопункт и сергията за вестници - непосредствено до сградата на Българската национална телевизия.

Хората бързо я обикват и ѝ се радват. Собствениците на околните магазинчета, минувачите и местните жители се грижат всеотдайно за нея, хранят я и я лекуват през годините. А тя си остава вярна на квартала и на всички, които я обичат. През юли миналата година, на преклонна за куче възраст - над 20 години, Киара напуска този свят. Но остава като пример как едно животно може да обедини цяла общност.

Животът ѝ е труден. В началото има собственик, но според съседи той често я тормозил, биел, а накрая я изхвърлил на улицата. Така започва да се скита и въпреки че не е виждала доброто, тя не напада и не е агресивна. Жителите на “Оборище” ѝ се радват, хранят я, а някои се опитват да я осиновят.

Свикнала вече със свободата, Киара трудно остава затворена в апартамент. Невена Банова, която живее в квартала и се грижи за нея в последните години, разказва, че Киара е блъскала с муцунка по вратата на нечий дом и дори през най-студените зими е искала да бъде навън.

“Много хора са се опитвали да я осиновят, но тя не е искала. Тя си

беше социално куче, не от

онези, които ще търпят да

бъдат водени на каишка,

да се съобразяват и да угаждат на хората. Беше куче с характер – независима душичка”, разказва Невена.

По думите ѝ много хора са я прибирали в дома си за по една-две нощи, понякога и за седмица, когато вече остаряла или през най-студените зимни дни. Случвало се дори жителка на друг квартал да я вземе със себе си, като я вози с такси до дома си. Но Киара после винаги се връщала на познатото място - до будката с вестници. Там най-често се грижил за нея Петко Симеонов, който от години продава вестници, а Киара му е партньор в работата.

Точно един мил момент с него се запечатва в съзнанието на режисьора Владимир Ангелов и така се ражда идеята за документален филм за кучето. Той става свидетел как навън вали, а Киара, вече остаряла, лежи до магазинчето за вестници. Тогава Петко излязъл да я завие, за да не се мокри.

“Дори не се бях замислял, че може да се направи филм за нея. В началото всички ѝ се радвахме. Аз познавам Киара още от малка. Когато беше млада, тя обикаляше заведенията в района и беше много популярна. А впоследствие обедини съкварталците, които се грижеха за нея”, разказва Ангелов.

Така историята на Киара ще оживее на голям екран. Идеята е да бъде документален филм, в който много хора ще разкажат спомените си за кучето, което през всичките тези години остава вярно на квартала. Ще има и архивни видеа и снимки, които ще показват какво е било всекидневието ѝ.

“Успяхме да намерим много пъстра палитра от хора на различна възраст: пенсионери, млади, деца, както и случайни посетители на заведенията, които са познавали кучето, общували са с него и са му били приятели. Сред участниците има много интересни артисти, юристи, инженери и представители на най-различни професии. Снимахме една известна актриса, която след първата си среща с кучето е написала стихотворение за него. Във филма ще участват и няколко разпознаваеми лица от БНТ, които също много добре познаваха Киара”, разказва Владимир Ангелов.

Чрез спомените си те създават цялостен образ на четириногото, превърнало се в емблема на “Оборище”. Така например Невена Банова разказва как се запознала с Киара, когато седнала в близкото кафе. Тя се настанила на масата, под която лежи кучето. “Погледна с един въпросителен и възмутен поглед, сякаш се питаше как си позволявам да седна на нейната територия. Но бързо се сприятелихме. Понякога ѝ казвах: “Киара, хайде на кафе!”. И тя се връщаше оттам, откъдето беше тръгнала, и сядахме заедно. Наистина разбираше хората, а

погледът ѝ беше изразителен,

в очите ѝ имаше емоция”,

спомня си Невена.

Работното заглавие на лентата е “Срещи с кварталното куче Киара”. Работата по нея обаче се забавя заради липса на средства. Филмът е кандидатствал по програма “Култура” на Столичната община, но не е одобрен за финансиране.

“Въпреки че имахме препоръчително писмо от БНТ с гаранция, че филмът ще бъде излъчен, както и препоръчително писмо от район “Средец” за оказване на съдействие по време на снимките и за осигуряване на локации в този емблематичен софийски квартал, филмът не беше одобрен”, обясни Владимир Ангелов.

Със задачата да се съберат средства за осъществяването му се заемат десетки жители в квартала. Но засега бавно и трудно се набира необходимата сума.

Освен това режисьорът има идеята да се изгради и барелеф с лика на кучето. Той ще бъде поставен точно на ъгъла между ул. “Шейново” и ул. “Сан Стефано”, където то прекарва последните си години, когато вече трудно ходи.

Посланието на филма е за кучето, което обединява хората. Разказ за любовта и доброто. “Реших, че мога да разкажа историята на този квартал през последните 20 години – през погледа на едно бездомно куче и на хората, които са се грижили за него”, казва режисьорът. Той работи предимно в областта на документалното кино, а името му стои зад редица успешни заглавия, като например филма, посветен на живота и творчеството на Сирак Скитник, както и “Момчето пред прозореца” - разказ за един от най-значимите, изтънчени и модерни български художници на XX век Иван Ненов.