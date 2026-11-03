Дъщерята на Лилия Маравиля - Паола, и синът на Иван Христов в престъпния свят на “Под прикритие”

Криминалната поредица показва ново поколение, което прави своите първи стъпки пред камерата

Убийства, предателства, престъпни схеми и битка за надмощие - такъв е светът в новия шести сезон на един от най-емблематичните криминални сериали “Под прикритие”.

В познатата атмосфера на напрежение обаче, която зрителите са свикнали да гледат с любимите герои Джаро, Куката, Иво Андонов... влизат и съвсем невинни деца, попаднали в суровия свят на престъпността, интригите и моралните избори. Криминалната поредица показва ново поколение, което прави своите първи стъпки пред камерата. Сред тях има и деца на известни личности от българското кино и телевизия, за които участието в подобен проект е не просто възможност за изява, а и среща с професията, оставила своя отпечатък върху собствените им семейства. За някои това е първо сериозно предизвикателство, за други - естествено продължение на пътя към сцената и екрана. Кои са децата, които намират място в суровия свят на “Под прикритие”, вижте по-долу.

Лилия Маравиля става

известна в сериала, сега

дъщеря ѝ Паола с

епизодична роля Паола в сцена от сериала Снимка: стопкадър БНТ

Ей, шефчета, някой да разтовари касите. Хванаха паяжини на входа. С тази реплика се появява за кратко в първия епизод Паола Маравиля. Тя е част от сцена в хладилния склад с Мариан Вълев, който играе емблематичния Росен Гацов - Куката. Въпреки че сцената е кратка, тя предизвика коментари сред феновете в социалните мрежи и роди нови култови фрази като: Довечера ще има парти. Искам ви тук изкъпани, избръснати, напарфюмирани, с хубави дами под ръка, с умерени корекции. Да не ми докарате зоопарка!

Паола носи същата фамилия като известната си майка - актрисата Лилия Маравиля, и също като нея върви по пътя на актьорската професия. Вече трупа сериозен опит и успехи в театъра и киното.

Тази година Паола спечели престижната награда “Икар” за дебют заради два спектакъла - тя влиза в ролята на Аглая Ивановна в “Лицето на ближния” по романа на Достоевски “Идиот”, а другият спектакъл е “Влюбеният дирижабъл”, в който рецитира поемата “Любов” на Миряна Башева. Освен това бе номинирана и за другото престижно отличие в света на театъра - “Аскеер” за изгряваща звезда.

25-годишната актриса играе в сериала, който носи най-голяма популярност на майка ѝ преди години. Лилия Маравиля изигра ролята на Маргарита Попова - съпругата на един от главните герои, комисар Емил Попов, в чиято роля влезе Владо Пенев. Тя участва в първите сезони на поредицата - между 2011 и 2014 г., където героинята ѝ има ключово значение за разкриването на личния свят и мотивите на комисар Попов.

Образът на Маргарита е на елегантна, силна и дълбоко свързана със семейството си жена, която често е поставена под огромен емоционален натиск заради опасната и всепоглъщаща работа на съпруга си.

Самата актриса неведнъж е разказвала в интервюта, че именно

тази роля се е оказала от ключово значение за това да

стане известна сред аудиторията

Дъщеря ѝ сега изгражда своята кариера предимно на театралната сцена, но вече прави и първите си стъпки на екрана.

В интервю за “24 часа” преди време Паола Маравиля разказа, че майка ѝ не била съвсем съгласна тя да тръгне по нейния път. Не искала да кандидатства в НАТФИЗ заради трудностите на актьорската професия. Но Паола от малка е много артистична. Като дете пее в група “Бон Бон”, но трябвало да се откаже, защото школата била далеч от дома им и родителите ѝ не могли да я водят. Запалена по сцената, тя не искала да спира с изявите си пред публика. Съвсем случайно попаднала на обява за детска работилничка “Хлапета”, която се намирала точно до дома им. Така тайно от майка си и баща си отишла на кастинг. Скрила от тях, в случай, че не я приемат. Явила се, взели я и след това

гордо заявила на родителите си, че ще ходи на актьорска

школа

Те се изненадали, защото дотогава се занимавала с пеене.

Но Паола винаги е усещала, че ѝ харесва да е на сцена не само да пее, а и да говори.

Пътят ѝ към актьорството обаче не е толкова лесен. Кандидатства в НАТФИЗ, но не я приемат. “Много се притеснявах не от това да ни свързват с майка ми, а да не ѝ очерня името, дали ще съм достатъчно добра”, разказа актрисата преди време.

Въпреки че ѝ е много тежко, защото не влиза от раз, всъщност е благодарна. “Тогава се освободих от тежестта, че това е най-страшното. Сблъсках се с провала, беше ми много тежко, но малко време ми отне да се взема в ръце и да се подготвям сериозно. Когато ми казаха “не”, тогава започнах да работя усилено”, казва Паола.

Сега вече е част от трупата на Драматичния театър в Пловдив. Играе в спектаклите “Английски прозорец”, “Влюбеният дирижабъл”, “2084. REX” от Кирил Фокин и “С най-голямо уважение” от Камен Донев. Последното ѝ участие на екран е във видеоклипа на новата песен на Влади Ампов-Графа “Идваш към мен”. Самуил в кадър от “Под прикритие” Снимка: стопкадър БНТ

Иван Христов не спира сина си - петокласникът

Самуил вече с роля в два филма

За един родител най-важно е да даде пълна свобода на децата си - в това е убеден телевизионният водещ и продуцент Иван Христов. И доказателство за думите му са няколкото роли в киното на сина му. Едва в пети клас, Самуил вече прави първите си крачки на големия екран.

Тази година Иван Христов издаде, че синът му се явява на кастинги и му предстои роля в популярен сериал. Няколко месеца по-късно Самуил блесна още в началото на хитовата поредица “Под прикритие”.

Той влиза в образа на детето на самотната майка и професионална балерина Маги. В ролята е младата актриса Климентина Фърцова, която също е едно от новите попълнения в сериала. Самуил блесна още в началото на хитовата поредица “Под прикритие”, влиза в образа на детето на самотната майка и професионална балерина Маги, изиграна от Климентина Фърцова. Снимка: стопкадър БНТ

Нейната героиня е сред ключовите лица, които

попадат в опасния свят на мафията

Още в началото на поредицата тя преживява тежка лична трагедия със загубата на своя съпруг, който е убит от Амигото - героя на Юлиан Вергов.

Останала сама, едва успява да се справи с отглеждането на сина си. Една от силните сцени на Самуил е как героят му иска да отиде на екскурзия със съучениците си, но майка му го принуждава да излъже, че е болен. А истината е, че няма пари да плати пътуването. “Омръзна ми да си балерина. Омръзна ми да сме бедни!”, казва Самуил в сцената от сериала. “Павка, знаеш, изплащаме апартамента. И откакто баща ти го няма, ти си мъжът в нашето семейство. Искам поне да ме разбираш” - отвръща Климентина Фърцова. “Не съм мъж, дете съм”, опонира малкият герой.

Сметките, наемът и разходите по момчето принуждават героинята на Фърцова да търси начини да се справи, като се забърква с подземния свят.

В тази атмосфера тепърва ще стане ясно как ще се развие животът на малкото момче, останало без баща на невръстна възраст.

Самуил с желание и нетърпение отива на снимачната площадка. Момчето учи в Музикалното училище в София и освен в актьорството вече трупа успехи и в музиката. Талантливият Сами, както го наричат родителите му,

свири на пиано и миналата

година спечели първо място

на първия си конкурс

Израства в голямо сплотено семейство с общо четири деца - той е най-малкият, като има една полусестра от първия брак на баща си - Ава, и полубрат и полусестра от първия брак на майка си Ирина Тенчева - Спас и Вирджиния. Негов кръстник е дългогодишният екранен и бизнес партньор на баща му - Андрей Арнаудов.

Впрочем актьорският дебют на Самуил е тази година, когато участва в късометражния игрален филм “Пътят към звездите”. Лентата е посветена на Григор Кумитски. Той е сред най-награждаваните кино и телевизионни оператори у нас от началото на 2000 до средата на 2015 г., когато загива при трагичен инцидент едва на 36 години. Калина мина по червения килим на премиерата на шестия сезон на “Под прикритие” с баща си - режисьора Виктор Божинов. Снимка: Снимка: Фейсбук

Част от сценария е вдъхновен от реалната история на съпругата и сина на оператора и техния личен опит да продължат след внезапната му загуба.

Любопитното е, че филмът е заснет само за 5 дни. В главните роли са актрисата Боряна Братоева и деветгодишният Самуил. Оператор на филма е Михаил Янакиев, сценаристи са Миглена Димова и Мариана Събева, режисьор е Николай Урумов.

Точно затова и Иван Христов е разказвал в интервюта, че не разбира колегите си, които забраняват на децата си да поемат по техния път.

Калина на Виктор Божинов

и Параскева Джукелова

от малка е на снимачната

площадка Калина се появи съвсем за кратко в първия епизод на шести сезон на сериала. Снимка: стопкадър БНТ

Още от малка Калина израства на снимачната площадка. Няма как да е другояче - все пак майка ѝ е известната актриса Параскева Джукелова, а баща ѝ - режисьорът Виктор Божинов.

Вече на 17 години, Калина се появи и пред камерата. Тя участва още в първия епизод на “Под прикритие” в малка епизодична роля. Изигра една от приятелките на Карина Влашка - в образа влиза младата Велина Георгиева. Сцената с участието на Калина е по време на партито по повод завършването на наследницата на една от водещите фигури в подземния свят в шестия сезон - Тони Амигото. Тогава Калина изигра една от приятелките на разглезеното богато момиче, което е свикнало да живее в престъпния свят.

По време на официалната премиера на хитовия сериал Калина придружи баща си.

“Интересува се от музика, рисува, ходи на театър, гледа кино. Разбира се, като дете на майка актриса и баща режисьор математиката изобщо не ѝ е силна страна. Нашата задача с Параскева е да ѝ показваме добри примери и тя да има пълната свобода отговорно да избере онова, с което да се занимава”, разказа миналата година за нея баща ѝ Виктор Божинов.

И сам обясни дали ще подкрепи дъщеря си, ако тръгне по пътя на родителите си, така: “Ако децата на родители, които се занимават в нашата сфера, искат и те да работят в нея, трябва да знаят, че те тръгват с един етаж по-надолу. Много хора си мислят, че е обратното - че тези деца имат предимство, но всъщност в нашата сфера трябва да направиш нещо, с което да се отличиш. Ако не си готов да го направиш, независимо кои са родителите ти, няма как да се почувстваш пълноценно. Така че да видим какво ще стане”.