Без колегите на Матю Пери от "Приятели" в биографичната лента за него

Това е историята на актьора, разказана от семейството му, а и от него самия, твърдят авторите на поредицата

Господи, прави каквото искаш с мен, само, моля те, нека съм известен.

Тези думи изрича преди години един млад актьор, а животът му впоследствие се превръща в ярко доказателство на максимата, че човек трябва много да внимава какво си пожелава, защото желанието му може наистина да се сбъдне.

Молбата е на Матю Пери - един от шестимата актьори, чийто живот се променя напълно, след като по телевизията започва култовият сериал с тяхно участие "Приятели". Заедно с Дженифър Анистън, Къртни Кокс, Лиса Кудроу, Мат ле Бланк и Дейвид Шуиъмър стават световни знаменитости покрай комедийната поредица. Дори и години след края на сериала им всички говорят пак за "Приятели", а преди няколко дни - на 27 октомври, "Нетфликс" пусна документална поредица в три части, посветена на Матю Пери.

Премиерата й е точно три години след внезапната смърт на актьора, когото милиони зрители с обич наричаха Чандлър от "Приятели". Пери почина на 28 октомври 2023 г. в дома си, а последвалото разследване установи, че причината за смъртта му са острите ефекти от злоупотребата с кетамин.

"Това е историята на Матю Пери, разказана от неговото семейство, приятели и от него самия", уточняват в началните надписи на новата документална лента.

Тя представлява поглед не само към онази бляскава страна на живота на известния артист, но и към възходите и паденията в кариерата му и към онези най-големи негови страхове и надежди, които споделя само пред най-близките си.

Матю Пери е дете на разведени родители. Баща му е актьор, а майка му - тв водеща. Разделят се, когато той е съвсем малък. Живее при майка си в Канада, а за ваканциите се качва сам на самолета, за да отиде при татко си в Лос Анджелис. Когато е на 16 г., на бял свят се появява сестра му Миа Пери Боуик - дъщеря на баща му и втората му съпруга. Двамата стават изключително близки, а сега тя стои зад много от разказите в документалната поредица, посветена на брат й.

В нея зрителите няма да видят големите холивудски звезди. Там е режисьорът Джонатан Лин, който стои зад комедията с Пери и Брус Уилис "Девет ярда", актьорът Кевин Полак, познат от "Доблестни мъже" и "Обичайните заподозрени", Уорън Литълфилд, бивш президент на развлекателната програма в Ен Би Си, който дава зелена светлина на сериала "Приятели". Но и някои от приятелите на Матю, които го познават много преди целият свят да си помисли, че знае всичко за него.

Пери с колегите си от "Приятели"

Сред тях са онези, с които споделя мечтите си за актьорска кариера. Те си спомнят как режисьорът Уилям Ричард вижда у него таланта да разсмива всички наоколо и го взема да изиграе ролята на най-добрия приятел на Ривър Финикс в "Една нощ от живота на Джими Риърдън". Филмът не постига много голям успех. Но трябва да мине още време, преди Матю да направи големия си пробив. Това става през 1993 г., когато се разчува за сценария на нов сериал с пробно име "Приятели като нас". "Единият герой тук е досущ като теб, ще ми помогнеш ли с репликите", чува често Матю от свои приятели, поканени на кастинг за сериала. Оказва се, че всички централни персонажи за него са избрани без един - продуцентите не са харесали никого за Чандлър. А щом на прослушването с репликите му се появява Пери, за всички е ясно - няма никой друг, който да може да влезе по-добре в този образ.

Разказите на близките на Матю в документалната лента се допълват с негови интервюта, давани за най-популярните токшоута в Америка. Така например в едно от тях Пери обяснява, че славата за него е 85% прекрасно чудо, но 15% е страховита и странна.

Най-големият му кошмар е злоупотребата с алкохол и опиати. Заради зависимостта си неколкократно влиза в клиника за рехабилиация, посещава стотици срещи на анонимните алкохолици. А всичко това го кара да чувства срам и вина - сам иска да постигне много повече, държи останалите да знаят, че е значим и има още какво да покаже.

След края на "Приятели" Пери има няколко участия във филми и тв поредици, но така и не постига значим успех. Тогава се решава на нещо друго - да използва известността си, за да помогне на другите, страдащи от зависимости. "Той беше като супергерой, който помагаше в битката на останалите, но не и на себе си", обясняват пред камерата негови близки.

Преломен момент в кариерата му е, когато Матю поставя своя пиеса на сцената в Лондон. Не само играе в главната роля, но и пише текста й. На премиерата й присъства цялото му семейство и всички се радват, че е успял да се изтласка от дъното. Но когато режисьорът на "9 ярда" отива да го поздрави зад кулисите, вижда, че Матю е съвсем друг вече. "Той беше затворник на своите зависимости", казва Джонатан Лин.

Голямото изпитание не закъснява - през 2018 г. актьорът преживява перфорация на дебелото черво. Разкъсването води до тежък сепсис, Пери е поставен в изкуствена кома, а лекарите му дават само 2% шанс да оцелее.

"Когато най-накрая се събуди, ме попита какво се е случило. И се изплаши", разказва сестра му Миа.

Матю лежи 3 месеца в болницата, претърпява множество операции и е принуден да използва колостомна торбичка в продължение на 9 месеца. Когато го изписват, едва ходи. "Беше остарял с 20 г. за 3 месеца", спомня си сестра му. Затваря се зад стените на дома си и рядко излиза. Три години по-късно обявяват, че "Приятели" се завръща със специален епизод. Матю също участва в него и всички усещат колко трудно му е да се върне на снимачната площадка и колко много се е променил след всичко преживяно.

Страда от депресия и отчаяно търси лек за нея. Намира го в кетамина, а близките му усещат, че в него има нова надежда. Сам пише биографичната си книга "Приятели, любовници и голямото ужасно нещо", която пуска на пазара през 2022 г. В нея открито говори как след всичко преживяно вече е трябвало да е мъртъв. Книгата му става бестселър, Пери пак е в светлините на прожекторите, само че сега вече не с личния си живот, а с каузата си - да помага на хората със зависимости.

Той умира на 28 октомври 2023 г., а полицията в Лос Анджелис определя случая не като трагедия, а като престъпление, което ще разследва. Събират доказателства от къщата на актьора, разпечатки на телефонни разговори. Петима стават подсъдимите за смъртта на Матю Пери. От тях Джасвин Сангха, известна като "кетаминовата кралица", е осъдена на 15 години за снабдяването на Матю Пери с фаталната доза кетамин. А личният му асистент Кенет Ивамаса, на когото вярва цялото семейство на актьора, е осъден на три години и пет месеца затвор, след като признава, че е купувал кетамин за Пери и му е поставил дозата, довела до смъртта му.

Документалният сериал на "Нетфликс" - The One About Matthew Perry, е от 3 епизода, всеки с продължителност около час.