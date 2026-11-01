Теодора Димова: Малките решения трябва да се вземат с главата, а големите - със сърцето

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Ще цитирам думи на голямата ни поетеса Блага Димитрова:

"Все повече вярвам във все по-малко хора"

Теодора Димова е сред най-известните и четени български автори. Тя е дъщеря на големия български писател Димитър Димов. Той умира, когато тя е на 5 години.

Теодора завършва 114-а АЕГ и английска филология в СУ “Св. Кл. Охридски”. Специализирала е в Royal Court Theatre в Лондон.

Била е журналист, преводач, преподавател по английски език.

Сега работи в редакция “Радиотеатър” на Българското национално радио.

Автор е на 14 пиеси, 6 романа и 4 книги с публицистика. Носител е на много чуждестранни и български награди.

Книгите ѝ са превеждани на немски, френски, испански, руски, полски, унгарски, словенски и др.

През 2007 г. “Майките” печели Голямата награда за източноевропейска литература на Bank Austria и KulturKontakt.

Книгата има 11 издания у нас и е публикувана на 9 езика. Романът “Адриана” е преведен във Франция и Чехия. По него режисьорът Петър Попзлатев засне филма “Аз съм ти”.

От 2012 г. е колумнист към Портал Култура. Романът “Поразените” излезе през 2019 г. На следващата година спечели наградата Роман на годината на “13 века България”, както и френската награда “Фрагонер" за чуждестранна литература.

През 2019 г. Теодора Димова става носител на наградата “Хр. Г. Данов” за цялостен принос в българската книжнина.

Най-новият ѝ роман е “Всичко, което се случва”, появил се на книжния пазар съвсем наскоро.

През 2024 г. Теодора Димова е избрана за член-кореспондент на БАН.

Синът ѝ Лило Петров тръгна по пътя на дядо си и майка си.

- Име и презиме?

- Теодора Димова.

- Месторождение?

- София.

- В какво семейство?

- В семейството на писател и пианистка.

- Коя краска предпочитате?

- Зелена.

- Коя е любимата ви миризма?

- На есен.

- Кой цвят ви се вижда най-хубав?

- Люляк.

- Кое животно ви е най-симпатично?

- Кучето.

- Коя краска на очи и коси предпочитате?

- Зелени очи, тъмни коси.

- Коя според вас е най-почтената добродетел?

- Добронамереността.

- Кой порок мразите най-много?

- Лицемерието.

- Кое е любимото ви занятие?

- Четенето.

- Кое развлечение ви е най-приятно?

- Разходката.

- Често ли ви се случва да се развличате?

- Да.

- Кой е идеалът ви за земното щастие?

- Да имаш семейство, приятели и книги.

- Коя съдба ви се вижда най за окайване?

- Да си лишен от близки хора.

- Може ли да ви попита човек на колко сте години?

- На 66 г.

- Кое кръстно име бихте си взели, ако го избирахте сам?

- Същото.

- Кой е най-хубавият момент в живота ви?

- След раждането на децата ми.

- Кой е най-тъжният?

- Загубата на баща ми.

- Коя е вашата главна надежда?

- Че Отечеството ни ще стане нормална държава.

- Вярвате ли в приятелството?

- Ще отговоря с думи на Блага Димитрова: “Все повече вярвам във все по-малко хора.”

- Вие много приятели ли имате?

- Не са много.

- Кой е най-хубавият момент през деня?

- Всеки един би могъл да е хубав, но най-приказно е събуждането.

- Кое историческо лице ви е най-симпатично - българско и чуждестранно?

- Васил Левски и Володимир Зеленски.

- Коя личност от роман или театър?

- Ирина от “Тютюн” и Нора от “Куклен дом”.

- В коя страна бихте предпочели да живеете?

- В България.

- Кой е любимият ви писател - български и чуждестранен?

- Димитър Димов, Юн Фосе.

- Кой е любимият ви живописец? Български и чуждестранен?

- Иван Милев, Ван Гог.

- Кой компонист? Български и чуждестранен?

- Панчо Владигеров и Бах.

Писателката пред паметника на братя Миладинови в Охрид

- Какво е вашето мнение за българския театър?

- Прекалено се влияе от вкусовете на публиката.

- А за българското кино?

- Има потенциал, но все нещо го спъва.

- Ако бихте желали да имате девиза, коя бихте си взели?

- Малките решения трябва да се вземат с главата, а големите със сърцето.

- Кое е майсторското творение на природата?

- Човешкото същество.

- От кое място ви е останал най-приятен спомен?

- Перперикон.

- Кое е любимото ви ястие?

- Таратор.

- А напитка?

- Лимонада от бъз.

- Меко или твърдо легло предпочитате?

- Твърдо.

- Кои качества у българина харесвате най-много?

- Добротата и щедростта.

- Кой чужд народ ви е най-симпатичен?

- Французите.

- Коя е най-голямата опасност пред човечеството?

- Войната.

- Как виждате бъдещето му?

- Тревожно. И позитивно.

- Напишете някоя ваша мисъл или цитат, смисъла на който одобрявате.

- Предпочитаме съдбата, която реално имаме, колкото и да е изкривена, пред онази, която бихме могли да имаме.