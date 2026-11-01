Теодора Димова: Малките решения трябва да се вземат с главата, а големите - със сърцето

Ще цитирам думи на голямата ни поетеса Блага Димитрова:
"Все повече вярвам във все по-малко хора"
Теодора Димова е сред най-известните и четени български автори. Тя е дъщеря на големия български писател Димитър Димов. Той умира, когато тя е на 5 години.
Теодора завършва 114-а АЕГ и английска филология в СУ “Св. Кл. Охридски”. Специализирала е в Royal Court Theatre в Лондон.
Била е журналист, преводач, преподавател по английски език.
Сега работи в редакция “Радиотеатър” на Българското национално радио.
Автор е на 14 пиеси, 6 романа и 4 книги с публицистика. Носител е на много чуждестранни и български награди.
Книгите ѝ са превеждани на немски, френски, испански, руски, полски, унгарски, словенски и др.
През 2007 г. “Майките” печели Голямата награда за източноевропейска литература на Bank Austria и KulturKontakt.
Книгата има 11 издания у нас и е публикувана на 9 езика. Романът “Адриана” е преведен във Франция и Чехия. По него режисьорът Петър Попзлатев засне филма “Аз съм ти”.
От 2012 г. е колумнист към Портал Култура. Романът “Поразените” излезе през 2019 г. На следващата година спечели наградата Роман на годината на “13 века България”, както и френската награда “Фрагонер" за чуждестранна литература.
През 2019 г. Теодора Димова става носител на наградата “Хр. Г. Данов” за цялостен принос в българската книжнина.
Най-новият ѝ роман е “Всичко, което се случва”, появил се на книжния пазар съвсем наскоро.
През 2024 г. Теодора Димова е избрана за член-кореспондент на БАН.
Синът ѝ Лило Петров тръгна по пътя на дядо си и майка си.
- Име и презиме?
- Теодора Димова.
- Месторождение?
- София.
- В какво семейство?
- В семейството на писател и пианистка.
- Коя краска предпочитате?
- Зелена.
- Коя е любимата ви миризма?
- На есен.
- Кой цвят ви се вижда най-хубав?
- Люляк.
- Кое животно ви е най-симпатично?
- Кучето.
- Коя краска на очи и коси предпочитате?
- Зелени очи, тъмни коси.
- Коя според вас е най-почтената добродетел?
- Добронамереността.
- Кой порок мразите най-много?
- Лицемерието.
- Кое е любимото ви занятие?
- Четенето.
- Кое развлечение ви е най-приятно?
- Разходката.
- Често ли ви се случва да се развличате?
- Да.
- Кой е идеалът ви за земното щастие?
- Да имаш семейство, приятели и книги.
- Коя съдба ви се вижда най за окайване?
- Да си лишен от близки хора.
- Може ли да ви попита човек на колко сте години?
- На 66 г.
- Кое кръстно име бихте си взели, ако го избирахте сам?
- Същото.
- Кой е най-хубавият момент в живота ви?
- След раждането на децата ми.
- Кой е най-тъжният?
- Загубата на баща ми.
- Коя е вашата главна надежда?
- Че Отечеството ни ще стане нормална държава.
- Вярвате ли в приятелството?
- Ще отговоря с думи на Блага Димитрова: “Все повече вярвам във все по-малко хора.”
- Вие много приятели ли имате?
- Не са много.
- Кой е най-хубавият момент през деня?
- Всеки един би могъл да е хубав, но най-приказно е събуждането.
- Кое историческо лице ви е най-симпатично - българско и чуждестранно?
- Васил Левски и Володимир Зеленски.
- Коя личност от роман или театър?
- Ирина от “Тютюн” и Нора от “Куклен дом”.
- В коя страна бихте предпочели да живеете?
- В България.
- Кой е любимият ви писател - български и чуждестранен?
- Димитър Димов, Юн Фосе.
- Кой е любимият ви живописец? Български и чуждестранен?
- Иван Милев, Ван Гог.
- Кой компонист? Български и чуждестранен?
- Панчо Владигеров и Бах.
- Какво е вашето мнение за българския театър?
- Прекалено се влияе от вкусовете на публиката.
- А за българското кино?
- Има потенциал, но все нещо го спъва.
- Ако бихте желали да имате девиза, коя бихте си взели?
- Малките решения трябва да се вземат с главата, а големите със сърцето.
- Кое е майсторското творение на природата?
- Човешкото същество.
- От кое място ви е останал най-приятен спомен?
- Перперикон.
- Кое е любимото ви ястие?
- Таратор.
- А напитка?
- Лимонада от бъз.
- Меко или твърдо легло предпочитате?
- Твърдо.
- Кои качества у българина харесвате най-много?
- Добротата и щедростта.
- Кой чужд народ ви е най-симпатичен?
- Французите.
- Коя е най-голямата опасност пред човечеството?
- Войната.
- Как виждате бъдещето му?
- Тревожно. И позитивно.
- Напишете някоя ваша мисъл или цитат, смисъла на който одобрявате.
- Предпочитаме съдбата, която реално имаме, колкото и да е изкривена, пред онази, която бихме могли да имаме.