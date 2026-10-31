Дара в нов етап - пусна първи сингъл след "Бангаранга"

Издава го със собствения си лейбъл

Пет месеца и половина след историческата си победа на “Евровизия” Дара пусна първия си нов сингъл. Той е озаглавен Bad Idea и както самата певица разказва, с парчето отбелязва нов етап от музикалното си развитие.

“Беше истинска лудост след “Евровизия”. Всичко се случва толкова бързо, че почти нямах момент да осмисля случващото се”, разказа Дара на своите последователи в социалните мрежи: И твърди, че всичко преживяно досега е само началото.

Новият ѝ сингъл е и първата песен, която тя пуска след раздялата си с “Вирджиния рекърдс” и основаването на лейбъла StarShe Global. Написана е от Дара заедно с Виктор Тел, Линеа Сьодал, по-известна със сценичния си псевдоним Nea, и Туан Рей, а продукцията е на Виктор Тел и Туейн Рей. Записът е реализиран в Швеция, а световната дистрибуция е поверена на Orpheus Music / Warner Music. “Толкова се вълнувам да споделя Bad Idea. “Бангаранга” ме срещна с много нови слушатели и искам тази следваща глава да им покаже повече от това коя съм”, казва Дара. Парчето е и поглед към предстоящия ѝ първи изцяло англоезичен албум, който се очаква да излезе догодина.

Във видеото към него - кукери и танцьори



Певицата не пропуска да покаже как върви работата по снимането на видеоклипа на Bad Idea. Кукери, красива природа и танцьори ще са в кадрите от него.

Дара обяснява, че музиката ѝ има мисия да обединява хората и да носи любов, надежда и вяра в един по-добър свят. “Тук съм за хората, които не се вписват в определена рамка. Ако преминавате през труден период или все още не сте открили увереността си, ви приемам с отворени обятия”, казва певицата.

