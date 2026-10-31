Какво определя българина днес – генетика или манталитет, проучва нов филм (Видео)

Защо българите сме такива, каквито сме днес? И от какво зависи мисленето ни - от гените ни, манталитета ни, от предаваните традиции или от още нещо? Това ще покаже новият документален филм “Кодът на българите”, който излиза след броени дни по кината.

Всичко тръгва от главния герой - студента Йоан Муташки, който търси информация за своето родословно дърво и генетичния си произход. Заедно с него екипът на лентата стига дотам, откъдето тръгва родът му - врачанското село Рогозен. То е известно с богатата си тракийска история и е особено популярно като мястото, където е открито най-голямото тракийско съкровище в България.

Кадри от документалния филм

Впрочем в същия регион (Врачанско и Монтанско) има много известни неолитни обекти, където археолозите откриват ранни неолитни гробове на по 7000–8000 години. Доколко обаче гените на хората, живели тогава, са свързани с начина ни на мислене днес? Това ще покажат и изследвания на историци, археолози, генетици, които разказват за данните пред камерата. Сред тях са имена като археолога акад. Васил Николов, историка проф. Пламен Митев, траколога проф. Валерия Фол, психолога проф. Людмил Георгиев.

Авторите на “Кодът на българите” са Йордан Симеонов, Женя Милчева, Добрин Кашавелов. Премиерата на филма ще е на 9 ноември от 18,30 ч в кино “Одеон”.



Авторите на “Кодът на българите” са Йордан Симеонов, Женя Милчева, Добрин Кашавелов.