Проклятието на Кенеди! Сякаш в това семейство никой не успява да доживее до 50

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Последната трагедия е смъртта на Кайл Франсис Кенеди, внучка на убития сенатор Робърт Кенеди - преди месец си отиде на 42 г.

Нова трагедия в най-известната политическа династия на Америка. 42-годишната внучка на Робърт Кенеди почина след десетилетия семейни загуби, превърнали се в легенда за проклятие.

Дядо ѝ е застрелян на 42 години. Баща ѝ загива на 39.

Три поколения от фамилията Кенеди. Три живота, прекъснати преди 50-ия рожден ден.

Последната трагедия е смъртта на Кайл Франсис Кенеди, внучка на убития сенатор Робърт Кенеди и племенница на американския министър на здравеопазването Робърт Кенеди-младши. Кайл Кенеди (1984–2026) - последната трагедия във фамилията Кенеди Снимка: Архив

Кайл е починала на 21 септември 2026 г. в дома си в Уестууд, Масачузетс. Новината става публична чак месец по-късно. Причината за смъртта не е обявена.

Тя оставя двама синове – 12-годишния Конър и 10-годишния Деклан. Имала е и дъщеря, Джоузефин, наричана Джоузи, близначка на Конър, която умира само няколко дни след раждането си.

През 2020 г. тежка травма на гръбначния мозък причинява на Кайл продължителна парализа. Година по-рано тя е пробягала Бостънския маратон, при това с 20 минути по-бързо от покойния си баща. След травмата започва да защитава правата на хората с увреждания и свидетелства пред законодателите в Масачузетс за дискриминацията в здравеопазването.

Но първата голяма загуба я сполетява още в детството. На 31 декември 1997 г. баща ѝ Майкъл Кенеди се блъска в дърво, докато кара ски в Колорадо. Загива на 39 години. Кайл е само на 13.

Самият Майкъл е десетгодишен, когато убиват неговия баща Робърт Кенеди.

Двамата братя, убити в разцвета на кариерата си

На 22 ноември 1963 г. президентът Джон Фицджералд Кенеди е застрелян в Далас. Той е едва на 46 години. Джон и Жаклин Кенеди в Далас, 1963 г. Последното пътуване на президента, преди да бъде убит Снимка: Архив

Пет години по-късно по-малкият му брат Робърт се бори за президентската номинация на Демократическата партия.

В ранните часове на 5 юни 1968 г., след победата си на първичните избори в Калифорния, Робърт произнася реч пред ликуващите си привърженици в хотел “Амбасадор” в Лос Анджелис. Минути по-късно, докато преминава през кухненския коридор на хотела, срещу него е открита стрелба.

Робърт умира на следващия ден на 42 години. Съпругата му Етел остава с десет деца и бременна с единадесетото, което се ражда шест месеца след убийството. Робърт Кенеди в хотел “Амбасадор”, Лос Анджелис. Триумфалната реч преди покушението Снимка: Архив

Но трагедиите в семейството са започнали още преди двамата братя да се превърнат в политически легенди.

През 1944 г. Джоузеф Кенеди-младши, най-големият син на Джоузеф и Роуз Кенеди, загива на 29 години. Самолетът му експлодира по време на военна мисия над Англия през Втората световна война.

Баща му е подготвял именно него за голяма политическа кариера. След гибелта му надеждите се насочват към Джон, който през 1960 г. става президент на Съединените щати. Тригодишният Джон Кенеди-младши отдава чест на баща си. Снимка: Архив

Само четири години след Джоузеф семейството губи и сестра му Катлийн. Тя загива на 28 години при самолетна катастрофа във Франция.

Половин век по-късно историята се повтаря със сина на президента. На 16 юли 1999 г. Джон Кенеди-младши излита с малък самолет към остров Мартас Винярд. С него пътуват съпругата му Керълайн Бесет-Кенеди и нейната сестра Лорън. Самолетът се разбива в Атлантическия океан. Загиват и тримата. Джон е на 38 години, Керълайн – на 33, а Лорън – на 34. Джоузеф-младши, Катлийн и Джон Кенеди - и тримата умират преждевременно. Снимка: Архив Джон Кенеди-младши и Каролин Бесет на сватбата им - щастието три години преди самолетната катастрофа Снимка: Архив

Една детска топка и още две изгубени съдби

Опитът да приберат детска топка от водата завършва със смъртта на майка и син. През април 2020 г. Мейв Кенеди Маккийн, внучка на Робърт Кенеди, и осемгодишният ѝ син Гидиън излизат с кану в залива Чесапийк, за да приберат топката.

Силният вятър и вълните отнасят лодката далеч от брега. Двамата не успяват да се върнат. Мейв е на 40 години. Мейв Кенеди Маккийн със семейството си. Тя и 8-годишният й син се удавят с кану през 2020 г. Снимка: Архив

Други двама млади представители на фамилията губят живота си заради наркотични вещества.

Дейвид Кенеди, син на Робърт, е намерен мъртъв през 1984 г. в хотелска стая във Флорида. Той е на 28 години. Причината е свръхдоза.

През 2019 г. Сърша Кенеди Хил, внучка на Робърт, умира на 22 години след случайно отравяне с комбинация от метадон, алкохол и лекарства.

А в края на 2025 г. фамилията губи и младата журналистка Татяна Шлосберг – внучка на президента Джон Кенеди и дъщеря на Каролайн Кенеди. Тя е само на 35 години.

Болестта ѝ е открита през май 2024 г. непосредствено след раждането на второто ѝ дете. Диагнозата е рядка форма на остра миелоидна левкемия. Следват химиотерапия, две трансплантации на стволови клетки и експериментално лечение. През ноември 2025 г. Татяна публикува в списание “Ню Йоркър” откровен разказ за заболяването си. Сред най-болезнените ѝ мисли е страхът, че двете ѝ малки деца няма да я помнят. На 30 декември тя умира. Татяна Шлосбърг (1990–2025) - внучката на президента, починала от левкемия Снимка: Архив

Проклятие или жестоко съвпадение?

Изразът “Проклятието на Кенеди” се използва от десетилетия за поредицата от преждевременни смъртни случаи в американската политическа династия.

Няма доказателства за свръхестествена причина. Родът е многоброен, а някои от представителите му са живели изключително дълго. Роуз Кенеди, майката на президента, умира на 104 години. Етел Кенеди, съпругата на Робърт, доживява 96.

Но убийствата, самолетните катастрофи, свръхдозите, инцидентите и тежките заболявания са отнели живота на множество представители и близки на фамилията през поколенията.

В рода Кенеди има хора, доживели до 100 години. Но историята на фамилията продължава да се пише и с имената на онези, на които не беше дадено дори да остареят.