Проклятието на Кенеди! Сякаш в това семейство никой не успява да доживее до 50

Последната трагедия е смъртта на Кайл Франсис Кенеди, внучка на убития сенатор Робърт Кенеди - преди месец си отиде на 42 г.
Нова трагедия в най-известната политическа династия на Америка. 42-годишната внучка на Робърт Кенеди почина след десетилетия семейни загуби, превърнали се в легенда за проклятие.
Дядо ѝ е застрелян на 42 години. Баща ѝ загива на 39.
Три поколения от фамилията Кенеди. Три живота, прекъснати преди 50-ия рожден ден.
Последната трагедия е смъртта на Кайл Франсис Кенеди, внучка на убития сенатор Робърт Кенеди и племенница на американския министър на здравеопазването Робърт Кенеди-младши.
Кайл е починала на 21 септември 2026 г. в дома си в Уестууд, Масачузетс. Новината става публична чак месец по-късно. Причината за смъртта не е обявена.
Тя оставя двама синове – 12-годишния Конър и 10-годишния Деклан. Имала е и дъщеря, Джоузефин, наричана Джоузи, близначка на Конър, която умира само няколко дни след раждането си.
През 2020 г. тежка травма на гръбначния мозък причинява на Кайл продължителна парализа. Година по-рано тя е пробягала Бостънския маратон, при това с 20 минути по-бързо от покойния си баща. След травмата започва да защитава правата на хората с увреждания и свидетелства пред законодателите в Масачузетс за дискриминацията в здравеопазването.
Но първата голяма загуба я сполетява още в детството. На 31 декември 1997 г. баща ѝ Майкъл Кенеди се блъска в дърво, докато кара ски в Колорадо. Загива на 39 години. Кайл е само на 13.
Самият Майкъл е десетгодишен, когато убиват неговия баща Робърт Кенеди.
Двамата братя, убити в разцвета на кариерата си
На 22 ноември 1963 г. президентът Джон Фицджералд Кенеди е застрелян в Далас. Той е едва на 46 години.
Пет години по-късно по-малкият му брат Робърт се бори за президентската номинация на Демократическата партия.
В ранните часове на 5 юни 1968 г., след победата си на първичните избори в Калифорния, Робърт произнася реч пред ликуващите си привърженици в хотел “Амбасадор” в Лос Анджелис. Минути по-късно, докато преминава през кухненския коридор на хотела, срещу него е открита стрелба.
Робърт умира на следващия ден на 42 години. Съпругата му Етел остава с десет деца и бременна с единадесетото, което се ражда шест месеца след убийството.
Но трагедиите в семейството са започнали още преди двамата братя да се превърнат в политически легенди.
През 1944 г. Джоузеф Кенеди-младши, най-големият син на Джоузеф и Роуз Кенеди, загива на 29 години. Самолетът му експлодира по време на военна мисия над Англия през Втората световна война.
Баща му е подготвял именно него за голяма политическа кариера. След гибелта му надеждите се насочват към Джон, който през 1960 г. става президент на Съединените щати.
Само четири години след Джоузеф семейството губи и сестра му Катлийн. Тя загива на 28 години при самолетна катастрофа във Франция.
Половин век по-късно историята се повтаря със сина на президента. На 16 юли 1999 г. Джон Кенеди-младши излита с малък самолет към остров Мартас Винярд. С него пътуват съпругата му Керълайн Бесет-Кенеди и нейната сестра Лорън. Самолетът се разбива в Атлантическия океан. Загиват и тримата. Джон е на 38 години, Керълайн – на 33, а Лорън – на 34.
Една детска топка и още две изгубени съдби
Опитът да приберат детска топка от водата завършва със смъртта на майка и син. През април 2020 г. Мейв Кенеди Маккийн, внучка на Робърт Кенеди, и осемгодишният ѝ син Гидиън излизат с кану в залива Чесапийк, за да приберат топката.
Силният вятър и вълните отнасят лодката далеч от брега. Двамата не успяват да се върнат. Мейв е на 40 години.
Други двама млади представители на фамилията губят живота си заради наркотични вещества.
Дейвид Кенеди, син на Робърт, е намерен мъртъв през 1984 г. в хотелска стая във Флорида. Той е на 28 години. Причината е свръхдоза.
През 2019 г. Сърша Кенеди Хил, внучка на Робърт, умира на 22 години след случайно отравяне с комбинация от метадон, алкохол и лекарства.
А в края на 2025 г. фамилията губи и младата журналистка Татяна Шлосберг – внучка на президента Джон Кенеди и дъщеря на Каролайн Кенеди. Тя е само на 35 години.
Болестта ѝ е открита през май 2024 г. непосредствено след раждането на второто ѝ дете. Диагнозата е рядка форма на остра миелоидна левкемия. Следват химиотерапия, две трансплантации на стволови клетки и експериментално лечение. През ноември 2025 г. Татяна публикува в списание “Ню Йоркър” откровен разказ за заболяването си. Сред най-болезнените ѝ мисли е страхът, че двете ѝ малки деца няма да я помнят. На 30 декември тя умира.
Проклятие или жестоко съвпадение?
Изразът “Проклятието на Кенеди” се използва от десетилетия за поредицата от преждевременни смъртни случаи в американската политическа династия.
Няма доказателства за свръхестествена причина. Родът е многоброен, а някои от представителите му са живели изключително дълго. Роуз Кенеди, майката на президента, умира на 104 години. Етел Кенеди, съпругата на Робърт, доживява 96.
Но убийствата, самолетните катастрофи, свръхдозите, инцидентите и тежките заболявания са отнели живота на множество представители и близки на фамилията през поколенията.
В рода Кенеди има хора, доживели до 100 години. Но историята на фамилията продължава да се пише и с имената на онези, на които не беше дадено дори да остареят.