ТЕСТ: Как се справяте с напрежението?

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

1. Как реагирате, когато ви се натрупат много задачи и времето не ви стига?

А) Запазвам спокойствие и приоритизирам задачите. Започвам с тези, които са ми най-важни.

Б) Тревожа се и трудно се съсредоточавам откъде да започна.

В) Паникьосвам се, а след това бързо опитвам да свърша всичко наведнъж.

2. Ако сте напрегнати, това влияе ли на съня ви?

А) По-често не. Заспивам лесно и успявам да си отпочина за следващия ден.

Б) Много трудно заспивам, защото мисля. Обикновено сънувам и кошмари.

В) Заспивам от изтощение и преумора, но често се будя посред нощ.

3. Как реагирате, ако се скарате с близък човек?

А) Старая се да не се карам с никого, но ако се случи, след това разговарям спокойно и се извинявам.

Б) Не обичам да се карам и скандалите ме обиждат. После премислям случилото се с дни.

В) Повишавам тон и показвам ясно и категорично мнението си.

4. Как приемате грешките, които допускате?

А) Всеки греши и това е напълно нормално. Приемам ги като възможност да науча нещо и да се поправя за следващ път.

Б) Чувствам се много гадно, обвинявам се и дълго се връщам към случилото се.

В) Не обичам да греша. Без да искам, понякога търся друг виновен или оправдание.

5. Какво ви помага най-много да се възстановите след напрегнат ден?

А) Обичам да си почивам, спортувам или да отделям малко време за някое хоби, което ми носи спокойствие.

Б) Много дълго разказвам за деня на близки и приятели, обаждам се по телефона и това ме отпуска и разсейва.

В) Обикновено гледам филм или някое забавно шоу. Предпочитам да се смея, за да забравя за тежкия ден.

6. Какво правите, когато неочаквано имате проблем на работата/ в училище?

А) Премислям какво може да се направи и какво решение да взема.

Б) Първоначално се притеснявам и ми трябва време да се успокоя.

В) Действам импулсивно, за да разреша проблема възможно най-бързо. Често импровизирам.

7. Как се чувствате, ако някой ви критикува?

А) Изслушвам го и преценявам дали има основание да го прави.

Б) Приемам критиката. Понякога е градивна и мога да се поуча от нея.

В) Чувствам се ужасно. Реагирам остро и опитвам да се защитя веднага.

8. Как се чувствате преди важно събитие?

А) Подготвям се максимално добре. Вълнувам се и не мога да кажа, че усещам напрежение.

Б) Силно се притеснявам и си представям как се провалям или някъде греша.

В) Опитвам се да не мисля за това до последния момент.

9. Успявате ли да се концентрирате, когато сте под напрежение?

А) Да, често успявам. Мобилизирам мислите си и опитвам да не се разсейвам.

Б) Разсейвам се и мислите ми непрекъснато прескачат от едно към друго.

В) Бързам, допускам грешки и ми е трудно да мисля ясно.

10. Какво правите, когато близък човек има проблем и ви търси за помощ?

А) Изслушвам го и помагам, доколкото мога. Приятелите са за това - да се подкрепят в нужда.

Б) Опитвам да се съсредоточа върху неговите тревоги и да не мисля за своите проблеми.

В) Не обичам някой да ми се оплаква. Това ме претоварва и понякога се дистанцирам.



Най-много отговори “а”:

Вие умеете да запазвате самообладание дори когато се намирате в напрегната ситуация. Предпочитате да обмислите възможностите си, вместо да действате прибързано под влияние на емоциите. Когато възникне проблем, се стремите да откриете практично решение и да насочите вниманието си към нещата, които можете да промените. Не забравяйте, че истинската устойчивост не означава винаги да бъдете силни, а и да си позволявате почивка, подкрепа и време за възстановяване.

Най-много отговори “б”:

Вие преживявате ситуациите емоционално и често продължавате да мислите за тях дори след като са приключили. Когато се появи проблем, може да се тревожите за възможните последствия и да си представяте различни сценарии, включително най-неблагоприятните. Помнете, че не е необходимо да предвидите и контролирате всичко, за да се чувствате сигурни.

Най-много отговори “в”:

Вие реагирате емоционално и често действате прибързано. В напрегнати моменти може да изпитвате силно желание незабавно да разрешите проблема, да защитите позицията си или да се освободите от натрупаните емоции. Тази склонност понякога ви помага да действате решително, но в други ситуации може да доведе до прибързани решения, конфликти или думи, за които впоследствие съжалявате. Ще ви бъде полезно да направите кратка пауза, да поемете няколко бавни вдишвания и да обмислите последствията, преди да предприемете действие.

Умението да запазваме спокойствие в трудни ситуации

1. Направете пауза, преди да реагирате. Когато усетите, че напрежението се покачва, не бързайте да отговаряте или да вземате решение. Понякога една кратка пауза може да предотврати излишен конфликт или прибързана постъпка.

2. Не се опитвайте да контролирате всичко. Не всички ситуации зависят от вас и не е необходимо да намирате решение на всеки проблем веднага. Това ще ви помогне да освободите част от вътрешното напрежение и да използвате енергията си по-разумно.

3. Научете се да казвате “не”. Понякога напрежението идва не само от задачите ни, но и от желанието да удовлетворяваме очакванията на всички около нас. Не е необходимо винаги да сте на разположение или да поемате повече отговорности, отколкото можете да понесете.