Големите роли на една непокорна душа - Мария Каварджикова стана на 70 години

На колене, с песен и изправена на крака публика! Така Валентин Ганев поздрави Мария Каварджикова за 60-годишния й юбилей. През ноември 2016-а, след "Вишнева градина" в Народния театър, актьорът й поднася необичайна серенада. Руси Чанев е написал специално за нея текст по мелодията на "Torna a Surriento", а музикантите от спектакъла съпровождат изпълнението. За актрисата, която рядко допуска публичността отвъд ролите си, колегите са намерили най-прекия път - приятелска закачка, пълна с обич.

На Мария възрастта не й личи Снимка: Архив Десет години след този жест Мария Каварджикова навърши 70 днес, на 2 ноември. Посреща юбилея с шест спектакъла, в които играе в Народния театър - "Две", „Бележките под линия", „Опит за летене", „Идеалният мъж", „Бащата", „Частици жена" и с публика, която продължава да търси името й в афиша. 35 години от присъединяването й към трупата тя продължава да излиза на тази сцена с различни лица, характери и съдби. Юбилеят дава повод да се преброят сезоните, наградите и ролите. Но един спомен от детството й казва за нея повече от дългото изброяване - малка къща в Крумовград, лимони в саксии и баба, която пее родопски песни. "Първото ми запознанство със словото бе песента", разказва Каварджикова пред БНР. Майка й е педагог, а бабата е опората, при която детето намира сигурност. Другите я смятат за властна, за внучката тя е човекът, който я закриля. Къщичката по-късно е съборена, но мирисът на лимоните остава в паметта. Остава и обичта към планината, към простора, към възможността да бъдеш далеч от затворените пространства.

"Оркестър без име" е от любимите й филми Снимка: Архив Мария Каварджикова завършва ВИТИЗ през 1978 г. в класа на проф. Надежда Сейкова. Любопитното е, че актьорството изобщо не е детската й мечта. Решението идва след гимназията, спонтанно, от любопитство, а може би и с малко младежка суета, както сама допуска в интервю през 2013 г. Явява се във ВИТИЗ и Надежда Сейкова я приема от първия опит. Каварджикова обаче е категорична: "Със сигурност нямаше да опитам пак, ако ме бяха скъсали". Следват Перник, „Сълза и смях", а от 1991 г. - Народния театър.

За преподавателката си Мария използва най-близкото обръщение - "Мама Надя". В интервю за списание „Култура" през 2022 г. признава колко много й дължи - най-вече увереността, че актьорската работа има смисъл. Началото в Перник помни с притеснението на младия човек, попаднал за първи път в професионална трупа. Шанс й дава Георги Русев. Около нея има колеги, от които получава подкрепа и уроци. Години по-късно друг важен учител ще бъде Крикор Азарян. Срещат се за „Вишнева градина", последната му постановка, в която тя играе Раневска. Споменът й за режисьора е за човек с топлота, мъдрост и внимание към всеки актьор. Героините на Каварджикова трудно могат да бъдат подредени под общ знаменател. В сценичната й биография съжителстват Аркадина и Лейди Макбет, Васа Железнова и Морийн от „Бившата мис на малкия град", Василиса от „На дъното" и мисис Чивли от „Идеалният мъж". Различни жени, различна мяра на властта, самотата, страстта и болката.

Киното и телевизията отдавна са занесли лицето й и при зрителите, които рядко стигат до театралната зала. За едни тя е Ваня от „Оркестър без име", за други - д-р Апостолова от „Дом за нашите деца" или Петруна Вълчева от „Дървото на живота". Тези образи принадлежат на различни години, но продължават да срещат поколенията пред екрана. От снимките на „Оркестър без име" Каварджикова пази най-вече спомена за човешката близост. Това е едва третият й филм и тя все още няма голям опит пред камерата. Компанията около режисьора Людмил Кирков обаче й дава спокойствие, усещане за искреност и топлота. Толкова силно, че остава свързано и с мястото. "И до днес обичам Созопол. Може би точно заради този филм", споделя тя през 2013 г. „Откраднат живот" добавя към тях Евгения Генадиева - жена, чийто свят е изграден около семейството и разтърсен от тайната за разменените деца.

Сред особените подаръци, които получава Мария в професията, са пиеси, написани специално за нея. Елин Рахнев създава първо „Боб", а след това и „Флобер". Между тях се ражда и приятелство. Но доверието към автора не спестява страха. С „Флобер" Каварджикова за първи път се изправя пред изпитанието на моноспектакъла. По-късно ще опише преживяването като трудно и тревожно, но ценно предизвикателство. А когато има партньор до себе си, категорично отхвърля представата, че добрите актьори трябва да се състезават. Според нея подобно надмощие би провалило общата работа. За играта си с Бойка Велкова в „Две" използва сравнение с пинг-понг - и двете трябва да бъдат в необходимата форма, да отговарят една на друга, да поддържат ритъма.

Извън ролите Каварджикова внимателно пази пространството си. Тя споделя, че намира спокойствие най-вече край Панагюрище. Там, в къщата си, се възстановява от напрежението, сади цветя и ходи на риболов. При това има собствено правило - избира място, където знае, че е зарибено, защото няма търпение дълго да чака напразно. А когато улови рибка, я връща във водата. Често обича и да наблюдава есенното грозде, а понякога се качва на една скала и си разговаря с нея. Така си връща усещането за сигурност от детството.

Един от най-важните уроци за Мария Каварджикова самата тя формулира кратко - „Нищо не започва и не свършва с мен!".

Признанието за актрисата идва многократно. Сред отличията й са „Аскеер" за „Спускане от връх Морган" през 1997 г. и за „Бившата мис на малкия град" през 1999 г., а през 2023 г. - за поддържаща женска роля като Магдалена в „Частици жена". През 2024 г. получава „Икар" за изключителен принос към българския театър.

Каварджикова има и чувство за хумор, с което охлажда прекалената тържественост около собственото си име. Когато я питат за сравнението с Мерил Стрийп, направено от продуцента Дейвид Варод, благодари, но добавя, че вероятно той е гледал повече американската актриса, отколкото нея. А когато журналистка припомня старата й шега, че мечтае да бъде богата, красива, млада и да си почива, отговорът след 22 години е, че мечтата е останала същата.

70-ият рожден ден на Мария Каварджикова ще прибави още една важна дата към биографията й. После отново ще дойдат подготовката, костюмът, вълнението преди излизане. И онзи миг, в който зрителят забравя годините и отличията, защото пред него една жена започва да живее своята история отначало.