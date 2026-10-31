С огнено шоу откриват Балканския театрален фестивал в Благоевград

С огнено шоу ще бъде открито петото издание на Балканския театрален фестивал в Благоевград в неделя.

От 19:00 ч. започва Карнавал на огъня - съвместен спектакъл на Драматичен театър "Никола Вапцаров" - Благоевград и Театър FIRETER. Представлението ще на открито пред театъра. Огнен спектакъл ще има и на закриването - на 7 ноември вечерта.

Балканският театрален фестивал се завръща със своето пето юбилейно издание, което събира на сцената на Драматичен театър „Никола Вапцаров" седем спектакъла от България, Северна Македония, Румъния, Словения и Сърбия. Тазгодишната селекция поставя в центъра човека, изправен пред различни граници – между свободата и властта, паметта и забравата, личния избор и натиска на средата.

Сред големите акценти в програмата са и разпознаваеми режисьорски имена от България и други страни от Балканите. В Благоевград пристига спектакъл на Йерней Лоренци – един от водещите словенски театрални режисьори, носител на наградата на Фонда „Прешерен" и на европейското отличие Premio Europa, чиито постановки са отличавани на редица международни фестивали. Българската публика вече добре познава неговия театрален почерк от спектакъла „Орфей" в Народния театър „Иван Вазов", а само преди дни там се състоя и премиерата на най-новата му постановка у нас – „Физика на тъгата" по романа на Георги Господинов. В Благоевград Лоренци гостува с „Борба за оцеляване" на Прешернов театър – Кран и Градски театър – Птуй.

Българската режисьорска сцена във фестивала е представена от Маргарита Младенова и Стайко Мурджев. Младенова, съосновател на Театрална работилница „Сфумато", гостува с „Лицето на ближния" по Ф. М. Достоевски, а Мурджев – с „Картини от една екзекуция" от Хауърд Баркър на Драматично-куклен театър „Иван Радоев" – Плевен, с Радина Кърджилова в централната роля – спектакъл за сблъсъка между твореца и властта и цената на художествената свобода.

Сред силните имена на младото поколение в румънския театър е Андрей Маджери, режисьор и драматург с множество национални отличия. Той вече е познат на публиката в Благоевград от миналогодишното си гостуване с „Кой уби баща ми?" по Едуар Луи, което предизвика силен интерес. Тази година Мъджери се завръща с „Второстепенни богини" от Александра Фелсеги.

За първи път в своята история Балканският театрален фестивал включва в паралелната си програма и прожекции на театрални спектакли. На 4 и 5 ноември публиката ще може да види две продукции на Драма – Словенски народен театър, Марибор.

На 4 ноември ще бъде представена „Непорочната" по романа „Заветът на Мария" от Колм Тойбин. На 5 ноември е прожекцията на „Федра" в режисура на Ливия Пандур – съвременен прочит на древния мит за любовта, страстта, властта и съдбата.

И тази година важна част от паралелната програма ще бъде Режисьорската борса – инициатива на фестивала, която дава възможност на млади режисьори да представят своите идеи и да стигнат до реализацията им на професионална сцена. Режисьорската борса вече има своя успешна история – сред отличените в предишните издания е Ростислав Георгиев, който след победата си в конкурса през 2023 г. реализира на благоевградска сцена спектакъла „Женитба" по Гогол, а впоследствие получава и наградата „Аскеер" за изгряваща звезда.

Петото юбилейно издание на Балканския театрален фестивал ще предложи и още специални събития и изненади за публиката.